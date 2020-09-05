В Бурятии выявили 50 новых случаев коронавируса









Как сообщал «Байкал-Daily», число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в регионе выросло до 57 человек. За минувшие сутки умер 61-летний мужчина

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 5 сентября зарегистрирован 5531 случай заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 3155.За сутки диагноз подтвердили у 50 человек.Из 50 новых случаев COVID-19: 20 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия. Круг контактных лиц составляет 1734 человека, все обследованы.За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 4586 человек, в том числе за минувшие сутки 37 человек, умерло 57 человек.В инфекционных стационарах Бурятии с подтверждённой коронавирусной инфекцией находится 501 пациент, из них 36 детей. Состояние детей удовлетворительное.Сейчас в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 889 коек, занято – 514, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 501, свободно 375 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,8 %.Проходят амбулаторное лечение 387 пациентов с COVID-19, с лёгким течением заболевания.В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых пациентов, в том числе старше 65 лет – 5 человек, на ИВЛ пациентов нет.В стационаре по улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 11 пациентов, старше 65 лет – 8, на ИВЛ – 5 пациентов, в том числе старше 65 лет – 3 человека.В обсерваторе находятся 22 человека.