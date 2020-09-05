Умер 61-летний мужчина
Число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в Бурятии выросло до 57 человек. За минувшие сутки умер 61-летний мужчина.
- В стационаре по улице Пирогова умер пациент 61 года с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двухсторонней пневмонией, тяжёлой степени, с развитием респираторного дистресс-синдрома с дыхательной недостаточностью. Имел сопутствующие заболевания: сахарный диабет со множественными осложнениями, хроническая болезнь почек, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция предсердий, хроническая сердечная недостаточность, - сообщили в республиканском оперативном штабе.
Пациент находился на лечении 4 суток.
Накануне сообщалось, что в Бурятии умерли сразу два пациента с коронавирусом. Это две пожилые женщины, 82 лет и 91 года. Они обе лежали в ковидном стационаре на улице Пирогова.
В Бурятии скончался ещё один больной COVID-19
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