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В Бурятии военные «охотились» за малоразмерными дронами

В Бурятии военные «охотились» за малоразмерными дронами
Общество,  Фото:pixabay.com
Радиотехники ВВО провели опытно-исследовательские учения по противодействию беспилотникам

В Бурятии состоялось опытно-исследовательские учения военнослужащих радиотехнических войск ПВО Восточного военного округа по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА). В учениях были задействованы современные радиолокационные станции «Небо» и «Небо-СВУ», недавно поступившие на вооружение.

В ходе практической части специалисты радиотехнических войск поочередно выявляли приближающиеся одиночные малоразмерные беспилотники и группы дронов условного противника на максимально возможной дальности. После каждого обнаружения и определения типов целей, расчёты передавали данные дежурным средствам ПВО. Обозначение противника осуществлялось военными и промышленными БЛА.

Во время тренировок объекты были обнаружены на расстоянии более 100 километров. Это позволило своевременно передать данных зенитчикам, которые гарантированно могли обезвредить приближающуюся воздушную опасность. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
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