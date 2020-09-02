В Бурятии военные «охотились» за малоразмерными дронами

Радиотехники ВВО провели опытно-исследовательские учения по противодействию беспилотникам



В Бурятии состоялось опытно-исследовательские учения военнослужащих радиотехнических войск ПВО Восточного военного округа по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БЛА). В учениях были задействованы современные радиолокационные станции «Небо» и «Небо-СВУ», недавно поступившие на вооружение.



В ходе практической части специалисты радиотехнических войск поочередно выявляли приближающиеся одиночные малоразмерные беспилотники и группы дронов условного противника на максимально возможной дальности. После каждого обнаружения и определения типов целей, расчёты передавали данные дежурным средствам ПВО. Обозначение противника осуществлялось военными и промышленными БЛА.



Во время тренировок объекты были обнаружены на расстоянии более 100 километров. Это позволило своевременно передать данных зенитчикам, которые гарантированно могли обезвредить приближающуюся воздушную опасность. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

