Размер штрафов составляет от 500 до 25 тысяч рублей
Как сообщал «Байкал-Daily», с 25 августа в Бурятии начнутся проверки пассажиров общественного транспорта на обязательное ношение защитных масок. Размер штрафов за нарушение режима на граждан предусматривается в размере от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей; на должностных лиц – от 2,5 тысяч до 7,5 тысяч рублей; на юридических лиц – от 12, 5 тысяч рублей до 25 тысяч рублей.
Ситуацию по новым штрафам сегодня прокомментировала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина.
- Соблюдение масочного режима необходимо, мы об этом постоянно говорили. Использование масок – это один из барьерных методов, который направлен на то, чтобы прервать передачу заражения воздушно-капельным путём от больного здоровому, либо защитить здорового от заражения, - сказала Елена Кузьмина.
Она отметила, что передача коронавируса реальна на расстоянии полутора метра, и, если расстояние соблюсти невозможно – носить маску необходимо.
- Приостановить общественный транспорт невозможно, у нас не все могут себе позволить ездить на личных автомобилях, поэтому в этой связи, когда расстояния нет, маска предотвращает от заражения. К сожалению, не все ходят в масках. Поэтому было принято такое решение, - подчеркнула Елена Кузьмина.
Соответствующие поправки в закон Бурятии «Об административных правонарушениях» были приняты ранее на сессии Народного Хурала. Подробнее о новых штрафах – по ссылке.
В Бурятии с завтрашнего дня начнут штрафовать пассажиров без масок
Общество, Фото:
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