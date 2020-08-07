Минсельхоз России завершил отбор проектов современного облика сельхозтерриторий
В июле текущего года минсельхозом России был объявлен приём заявок от субъектов РФ для участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий. В отборе проектов от Бурятии было заявлено 5 проектов по Бичурскому, Закаменскому, Кабанскому, Хоринскому районам и городу Северобайкальск на общую сумму 1,11 млрд руб., в том числе потребность из федерального бюджета в объеме 1,03 млрд руб.
По итогам отбора от республики прошли 3 проекта от Бичурского, Закаменского и Кабанского районов. Сюда вошли строительство Бичурской детской школы искусств, ремонт стадиона в селе Бичура, приобретение мобильного медицинского комплекса для обслуживания фермерских точек и автотранспорта для комплексного развития города Закаменск, капитальный ремонт библиотек и школ в Кабанском районе. Общий объём инвестиций составил 459,4 млн руб., в том числе из средств федерального бюджета 410,5 млн руб.
Реализация проектов запланирована на 2021-2022 гг., в рамках которых будут выполнены строительство, реконструкция и капитальные ремонты объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Напомним, что в текущем году уже реализуются проекты комплексного развития в Кабанском, Тункинском и Тарбагатайском районах, прошедших отбор минсельхоза России в 2019 году. Осуществляется капитальный ремонт домов культуры в Кабанском и Тункинском районах, приобретение автотранспорта для них, строительство поликлиники в селе Тарбагатай. На эти цели выделено более 500 млн руб. из федерального и республиканского бюджета, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.
Сельские проекты из Бурятии получат финансирование из федерального бюджета
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