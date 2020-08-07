Автоинспекторы беседуют с гуляющими детьми, а также с водителями
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции встретились с детьми, гуляющими на улице, и побеседовали с ними, как правильно вести себя во дворах, чем опасны внезапный выход из-за стоящего автомобиля и игры вблизи проезжей части. Также инспекторы напомнили ребятам о правилах дорожного движения для велосипедистов, разъяснили последствия ошибок, допущенных их сверстниками при катании на велосипедах и самокатах.
Дети внимательно слушали полицейских и пообещали быть внимательными на дорогах.
Кроме того, автоинспекторы напомнили водителям о том, что нужно снижать скорость во дворах и быть предельно внимательными по отношению к находящимся на дороге детям. Инспекторы пропаганды безопасности дорожного движения подчеркнули, что необходимо делать замечание юным нарушителям, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сотрудники ГИБДД проводят беседы во дворах Улан-Удэ
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