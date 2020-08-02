В Бурятии назвали победителя конкурса мастеров народных промыслов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Победителю достанется приз в 250 тысяч рублей



Завершился один из масштабных конкурсов среди мастеров народных художественных промыслов. Победителем конкурса и обладателем денежной премии в размере 250 тысяч рублей стал Зоригто Соктоев из Закаменского района Бурятии, сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры.



Зоригто Соктоев является руководителем ремесленной мастерской «Arya Brand». На конкурс он предоставил проект «Возрождая наследие предков» («Дархан угаа залгуулагшад») по расширению и обновлению технической базы мастерской.



На главный приз претендовали 17 мастеров. Конкурсанты представили проекты в разных направлениях: валяние войлока, обработка дерева и металла, работа с мягкими материалами, пошив костюмов, создание ювелирной и сувенирной продукции. Творческие проекты в виде интерактивных презентаций с визуализацией изделий и необходимого оборудования просмотрело жюри во главе с первым заместителем министра культуры Бурятии Николаем Емонаковым.



Члены жюри отметили уникальность, оригинальность конкурсных работ, выделили несколько проектов по созданию современных сувениров из керамики в национальном стиле, коллекций одежды, аксессуаров из войлока.







