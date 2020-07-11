В Бурятии ожидаются дожди и грозы

На севере ожидаются ливни



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дожди, грозы, по северу местами ливни. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый.



Температура днём +22,+27, по северо-востоку до +32.



В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +25,+27.



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