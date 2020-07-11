На севере ожидаются ливни
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня в республике местами дожди, грозы, по северу местами ливни. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 7-12 м/с, при грозах порывистый.
Температура днём +22,+27, по северо-востоку до +32.
В Улан-Удэ днём кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10, днём с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура днём +25,+27.
В Бурятии ожидаются дожди и грозы
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Празднества пройдут 11 и 12 июля
Книгу напечатают в честь 1025-летия героического эпоса
По словам федерации шахмат РБ, это оптимистический прогноз возобновления «календаря» соревнований
Им вручили медаль «За любовь и верность» и ценный подарок
Победителей номинаций наградят кубками, грамотами и медалями
Также пройдут соревнования по кроссу на дистанцию 33 километра
В перечень уже включены работники муниципальных и государственных учреждений
Они прожили в крепком и счастливом браке более 40 лет
Пожилые граждане по-прежнему могут оформить больничный лист и не выходить на работу
63 пациента с коронавирусом получили медпомощь за время его работы
Ремонтные работы будут вестись ещё две ночи
Представители УФСИН заявили, что не участвовали в обсуждениях подобного вопроса
У семейной пары трое детей, семь внуков
Артисты занимаются в малых группах для соблюдения дистанции
Опасения о ликвидации специальности «актёрское искусство» появились в конце 2019 года