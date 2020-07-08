В Бурятии самоходная артиллерия отработала взаимодействие с «беспилотниками»

Общество, Фото: пресс-служба Восточного военного округа

В боевой подготовке задействовано свыше 50 единиц боевой техники и вооружения



Расчёты самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» артиллерийского соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, в ходе курса интенсивной подготовки, выполнили задачи по уничтожению техники и живой силы вероятного противника во взаимодействии с подразделением беспилотной авиации (БЛА).



Ранее экипажи самоходных артиллерийских установок в режиме светомаскировки совершили марш на полигон «Сосновый Бор». В заданном районе расчёты выполнили развертывание САУ в боевое положение и, определив расчётные данные, провели боевые стрельбы по групповым целям с необорудованных позиций. Доразведку целей проводили расчёты беспилотной авиации.



Командирами подразделений были проверены навыки военнослужащих по переводу самоходных гаубиц из походного положения в боевое, выполнение нормативов по защите от оружия массового поражения, а также инженерной и медицинской подготовке. Кроме того, артиллеристы отработали задачи по организации охраны и обороны боевых позиций, в том числе отразили нападение условных диверсионно-разведывательных групп.



В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимает участие порядка 100 военнослужащих, задействовано свыше 50 единиц боевой техники и вооружения. Проведение занятий направлено на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих при выполнении задач по предназначению, в том числе в ночное время суток, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

