В Улан-Удэ сегодня на линию вышли 40 трамваев

Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 1 июня
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В комитете по транспорту администрации Улан-Удэ сообщили график движения общественного транспорта на 1 июня.
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МУП «Управление трамвая»: на линию выйдут 40 вагонов. Интервал движения по трамвайным маршрутам № 1, 2, 4 в часы «пик» - 6-12 мин. По маршруту № 5 - по графику рабочего дня (12 рейсов). Телефон диспетчера МУП «Управление трамвая» - 43-41-23.
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МУП «Городские маршруты»: движение 25 автобусов по маршрутам № 2, 3, 5, 12, 27, 37, 134, 135, 16, 16К, 31, 31К - по графику рабочего дня. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.
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Частные перевозчики:
- по маршрутам № 2, 3, 4, 15, 19, 23, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 100, 17, 44 в часы «пик» интервал движения - 5-15 мин., в «непиковое» время - 15-40 мин. Отправление последнего автобуса с конечной остановки в 19:00, 20:30.
- по маршруту № 51 с 6:30 работает один автобус с отправлением из мкр Восточный;
- по маршруту № 54 отправление автобусов из мкрн Восточный в 7:00, 9:00, 17:30;
- по маршруту № 80 отправление автобусов из 119 мкрн с 7:00, ежечасно.
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Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.
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По вопросам работы городского общественного транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии»: 45-45-53.
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В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции сотрудники специализированной организации проводят дезинфекцию пассажирского транспорта. Пассажирам городского общественного транспорта рекомендуется использовать защитные маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены.
В Улан-Удэ сегодня на линию вышли 40 трамваев
Общество, Фото:
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