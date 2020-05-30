За сутки выявили 29 новых больных COVID-19
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8.00 часов 30 мая зарегистрировано 1467 случаев заражения COVID-2019, из них в Улан-Удэ – 810.
Накануне было 1438 случаев заражения COVID-19. За минувшие сутки выявили 29 новых больных.
Из 29 новых случаев COVID-19: 2 человека – прибывшие из регионов РФ, 3 человека – из очага РКБ имени Семашко, 2 – из домашних очагов, 9 человек – связаны с очагом в селе Ехэ-Цаган Селенгинского района, 6 человек – обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1155 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 568 тыс.кв. м.
За всё время успешно завершили лечение и выписались из больниц 794 человека, в том числе 53 пациента за минувшие сутки. Умерло 10 человек (06.04.2020, 14.04.2020, 28.04.2020, 29.04.2020, 09.05.2020, 13.05.2020, 23.05.2020, 25.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020).
На 8:00 30 мая в инфекционных стационарах с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 506 больных, из них 53 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении на 08.00 30 мая находятся 157 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет.
В стационаре по улице Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 10 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 2 больных.
В стационаре на улице Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ пациентов нет.
В девяти обсерваторах на сегодня находятся 302 человека.
В Бурятии 1467 случаев заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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