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8 июня в Чите отключат радио и телевидение

8 июня в Чите отключат радио и телевидение
Общество,  Фото:pixabay.com
Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи

Плановые отключения трансляций радио и телевизионных программ пройдут в Чите 8 июня. Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр в этот день проводит плановые работы по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств на объектах связи.

8 июня с 11:00 до 17:00 будет отсутствовать трансляция программ «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ», «Мир РВ», пакеты программ первого и второго мультиплексов, «Ретро FM Чита», «Дорожное Радио», «Юмор FM Чита», «Русское Радио», «Европа Плюс Чита», «Авторадио Чита», «Радио Сибирь Чита», «Радио Энергия FM Чита». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.
Чита радио телевидение отключение
 
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