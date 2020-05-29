8 июня в Чите отключат радио и телевидение

Радиотелевизионный передающий центр проведёт плановые работы по техобслуживанию на объектах связи



Плановые отключения трансляций радио и телевизионных программ пройдут в Чите 8 июня. Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр в этот день проводит плановые работы по техническому обслуживанию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств на объектах связи.



8 июня с 11:00 до 17:00 будет отсутствовать трансляция программ «Маяк», «Радио России», «Вести ФМ», «Мир РВ», пакеты программ первого и второго мультиплексов, «Ретро FM Чита», «Дорожное Радио», «Юмор FM Чита», «Русское Радио», «Европа Плюс Чита», «Авторадио Чита», «Радио Сибирь Чита», «Радио Энергия FM Чита». Об этом сообщает пресс-служба министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края.

