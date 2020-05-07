Символ Победы украсит форменную одежду сотрудников
Росгвардейцы Бурятии присоединились к акции «Георгиевская лента». Главный символ Победы в Великой Отечественной войне украсил форменную одежду сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии.
- Памятный атрибут, георгиевская ленточка, появится на груди сотрудников подразделений ведомства, осуществляющих охрану общественного порядка в населённых пунктах региона, в знак памяти о Великой Отечественной войне и благодарности ветеранам, отдавшим всё для фронта и Победы, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Цвета георгиевской ленты символизируют военную доблесть и славу. Георгиевскую ленту носят с левой стороны, у сердца, не рекомендуется носить ленточку на голове, на шнурках или ниже пояса.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее к акции «Георгиевская лента» присоединились несовершеннолетние подозреваемые, осужденные и обвиняемые, находящиеся в СИЗО-1.
К акции «Георгиевская лента» присоединились росгвардейцы Бурятии
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