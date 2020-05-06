Несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осуждённые присоединились к акции
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне активисты Молодёжного центра передали в СИЗО-1 георгиевские ленточки. Их вручили несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осужденным, содержащимся в учреждении.
Сотрудники воспитательного отдела рассказали подросткам об истории возникновения Георгиевской ленточки и о правилах её ношения, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
«Георгиевская ленточка» - это патриотическая акция, которая проводится в России уже более 15 лет.
В улан-удэнском СИЗО будут носить георгиевские ленточки
Общество, Фото:
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