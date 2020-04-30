Перехват управления позволил военнослужащим изъять информацию
В Бурятии подразделения манёвренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения на учениях подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации.
Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.
В качестве беспилотников условного противника были использованы многофункциональный аппарат «Орлан-10» артиллерийского соединения.
Этот летательный аппарат применялся в рамках мониторинга возможных очагов лесных пожаров.
В Бурятии военные перехватили управление беспилотника «противника»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выздоровело более 11 тысяч человек
Выплата через банки начнётся с 6 мая, через отделения почты – со 2 мая
Учения проходили в несколько этапов
Особое внимание будет уделяться популярным для отдыха на природе местам
Двух человек, приехавших из Москвы, с КПП уже отправили в обсерватор
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с получения инструментов
Трансляция концерта состоится сегодня на канале театра «Байкал»
Найденные боеприпасы уничтожаются на месте
Девочка победила в творческом конкурсе
Врачи, борющиеся с коронавирусом, смотрели выступления из окон больницы
50 врачей-ординаторов и 100 студентов мединститута помогают в борьбе с коронавирусом
Получившим юбилейные медали ветеранам 93, 94 и 95 лет
На этот раз пользователям предлагают повторить заводной танец под песню «Глобальный ёхор»
В Иркутской области пройдёт всероссийская спортивная онлайн-акция «Рекорд Победы»
Пейзажи с высоты птичьего полёта можно увидеть, не выходя из дома