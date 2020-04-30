В Бурятии военные перехватили управление беспилотника «противника»

Перехват управления позволил военнослужащим изъять информацию



В Бурятии подразделения манёвренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения на учениях подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации.



Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.



В качестве беспилотников условного противника были использованы многофункциональный аппарат «Орлан-10» артиллерийского соединения.



Этот летательный аппарат применялся в рамках мониторинга возможных очагов лесных пожаров.



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