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В Бурятии военные перехватили управление беспилотника «противника»

В Бурятии военные перехватили управление беспилотника «противника»
Общество, 
Перехват управления позволил военнослужащим изъять информацию

В Бурятии подразделения манёвренной группы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) мотострелкового соединения на учениях подавили бортовые комплексы навигации и управления беспилотной авиацией условного противника, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие перехватили управление беспилотным аппаратом условного противника с целью изъятия информации.

Перехват управления дронами военнослужащие осуществляли с помощью новейших автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы.

В качестве беспилотников условного противника были использованы многофункциональный аппарат «Орлан-10» артиллерийского соединения.

Этот летательный аппарат применялся в рамках мониторинга возможных очагов лесных пожаров. 
военнослужащие учения беспилотные летательные аппараты
 
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