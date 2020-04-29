В Бурятии с помощью дрона сняли красочное онлайн-путешествие









Ленту снимали в этом году до ситуации с коронавирусом, отмечают создатели. А вот само видео онлайн-путешествия в Cеть выложили сегодня.



- Я планировал эту поездку в течение трёх лет, с тех пор как впервые попал в FPV. Озеро Байкал, скалистые обрывы острова Ольхон, мыс Хобой, Чивыркуйский залив - все эти места просто кричали, чтобы их снимали с беспилотника FPV, ныряли в скалы и совершали круиз по ледяным заносам. Какое счастье, что мне удалось совершить эту поездку до всех этих событий с COVID-19, - поделился FPV пилот Владимир Рыжков.



Видео сопровождает релаксирующая музыка Ханг Драм. Ролик советуют смотреть в наушниках в уединении.



«Вот это красота», «Кайфую от этого формата! Респект FPV пилотам за удивительные виды!», «Круто!», - прокомментировали видео первые зрители.



YouTube-канал «Harisov Hang Drum» снял с помощью дрона удивительное онлайн-путешествие по красотам Бурятии. В почти двухчасовой видеоролик вошли экскурсии над Байкалом, островом Ольхоном, Иволгинским дацаном.