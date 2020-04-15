Беспилотники оснащены инфракрасными камерами для ночного мониторинга
В Бурятии расчёты беспилотных летательных аппаратов артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа приступили к мониторингу природных пожаров. Усиленные меры предприняты в связи с введённым в республике противопожарным режимом.
Расчёты артиллерийского соединения совершают полёты для проведения мониторинга лесных насаждений как днём, так и ночью. Для более эффективного поиска очагов возгорания организовано круглосуточное дежурство. Расчёт постоянно ведёт корректировку маршрута, а площадь обследования территории с помощью БЛА «Орлан-10» увеличена.
Мониторинг проводится не менее 10 часов в день, в наиболее опасных районах, которым угрожают природные пожары в период введенного противопожарного режима.
Многофункциональные беспилотники оснащены инфракрасными камерами. Это позволяет определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг ночью, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные беспилотники начали искать лесные пожары
Общество, Фото:
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