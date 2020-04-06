Мужчина получил условный срок
Житель Баунтовского района признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в крупном размере.
В судебном заседании установлено, что житель посёлка Россошино на территории Нижнеципского участкового лесничества Витимского лесничества совершил незаконную рубку 50 деревьев породы лиственница. Преступлением причинён ущерб государственному лесному фонду на сумму 98 тысяч рублей. Ущерб возмещён осуждённым в полном объёме в ходе следствия.
- Суд назначил виновному наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Принадлежащая осуждённому бензопила конфискована в доход государства, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Приговор вступил в законную силу.
В Бурятии «чёрный лесоруб» уничтожил лиственниц на 98 тысяч
Общество, Фото:
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