Жителя Прибайкальского района Бурятии госпитализировали в «инфекционку»

Первичные анализы на коронавирус у мужчины оказались положительными

В селе Турунтаево Прибайкальского района в изоляции на дому находился мужчина, прибывший ранее из-за границы. В течение всего периода за ним осуществлялось медицинское наблюдение. Житель Бурятии чувствовал себя хорошо, признаков заболевания не было.- Однако 2 апреля появились симптомы ОРВИ, незамедлительно были отобраны анализы на новую коронавирусную инфекцию и направлены для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии в республике. 4 апреля пришёл положительный результат, - сообщили в оперативном штабе Прибайкальского района.Гражданин был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ. Для подтверждения диагноза анализы направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирск.- Незамедлительно проведён комплекс противоэпидемических мероприятий: установление круга контактных лиц, их лабораторное обследование, медицинское наблюдение. Кроме того, проведены дезинфекционные мероприятия в очаге, - отметили в штабе.Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле.