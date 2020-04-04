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Жителя Прибайкальского района Бурятии госпитализировали в «инфекционку»

Жителя Прибайкальского района Бурятии госпитализировали в «инфекционку»
Общество,  Фото:pixabay.com
Первичные анализы на коронавирус у мужчины оказались положительными

В селе Турунтаево Прибайкальского района в изоляции на дому находился мужчина, прибывший ранее из-за границы. В течение всего периода за ним осуществлялось медицинское наблюдение. Житель Бурятии чувствовал себя хорошо, признаков заболевания не было.

- Однако 2 апреля появились симптомы ОРВИ, незамедлительно были отобраны анализы на новую коронавирусную инфекцию и направлены для исследования в Центр гигиены и эпидемиологии в республике. 4 апреля пришёл положительный результат, - сообщили в оперативном штабе Прибайкальского района.

Гражданин был госпитализирован в республиканскую инфекционную больницу Улан-Удэ. Для подтверждения диагноза анализы направлены в научный центр «Вектор» в Новосибирск.

- Незамедлительно проведён комплекс противоэпидемических мероприятий: установление круга контактных лиц, их лабораторное обследование, медицинское наблюдение. Кроме того, проведены дезинфекционные мероприятия в очаге, - отметили в штабе.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле.


коронавирус
 
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