В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии

Всем предприятиям, сотрудничающим с Бурятией, рекомендовали использовать дополнительные меры дезинфекции



В Забайкальском крае контролируют пассажиров всех видов транспорта, прибывающих в регион. За 2 апреля на симптомы коронавируса проверили 1489 человек. Особое внимание уделяется приезжающим из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.



- У нас с начала апреля проверяются приезжающие на поездах, самолетах, автотранспорте. Особое внимание сейчас к приезжающим из Бурятии, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Мы также рекомендовали всем предприятиям и организациям Петровск-Забайкальского района, сотрудничающим с соседним регионом, использовать дополнительные меры дезинфекции, - рассказал вице-премьер правительства Андрей Гурулев.



По его словам, все люди с симптомами будут отправлены на дополнительное детальное обследование.



Андрей Гурулев отметил, что в Чите проверяют пассажиров рейсов, прилетевших из других регионов. Процедура проходит с помощью бесконтактных тепловизоров. Пункты досмотра пассажиров, приехавших в Забайкалье на автомобилях, установлены в Баляге и Амазаре на границах региона. Пассажиров поездов проверяют с 1 апреля.



