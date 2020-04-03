Всем предприятиям, сотрудничающим с Бурятией, рекомендовали использовать дополнительные меры дезинфекции
В Забайкальском крае контролируют пассажиров всех видов транспорта, прибывающих в регион. За 2 апреля на симптомы коронавируса проверили 1489 человек. Особое внимание уделяется приезжающим из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
- У нас с начала апреля проверяются приезжающие на поездах, самолетах, автотранспорте. Особое внимание сейчас к приезжающим из Бурятии, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Мы также рекомендовали всем предприятиям и организациям Петровск-Забайкальского района, сотрудничающим с соседним регионом, использовать дополнительные меры дезинфекции, - рассказал вице-премьер правительства Андрей Гурулев.
По его словам, все люди с симптомами будут отправлены на дополнительное детальное обследование.
Андрей Гурулев отметил, что в Чите проверяют пассажиров рейсов, прилетевших из других регионов. Процедура проходит с помощью бесконтактных тепловизоров. Пункты досмотра пассажиров, приехавших в Забайкалье на автомобилях, установлены в Баляге и Амазаре на границах региона. Пассажиров поездов проверяют с 1 апреля.
В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии
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