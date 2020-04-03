 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии

В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии
Общество, 
Всем предприятиям, сотрудничающим с Бурятией, рекомендовали использовать дополнительные меры дезинфекции

В Забайкальском крае контролируют пассажиров всех видов транспорта, прибывающих в регион. За 2 апреля на симптомы коронавируса проверили 1489 человек. Особое внимание уделяется приезжающим из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

- У нас с начала апреля проверяются приезжающие на поездах, самолетах, автотранспорте. Особое внимание сейчас к приезжающим из Бурятии, где неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Мы также рекомендовали всем предприятиям и организациям Петровск-Забайкальского района, сотрудничающим с соседним регионом, использовать дополнительные меры дезинфекции, - рассказал вице-премьер правительства Андрей Гурулев.

По его словам, все люди с симптомами будут отправлены на дополнительное детальное обследование.

Андрей Гурулев отметил, что в Чите проверяют пассажиров рейсов, прилетевших из других регионов. Процедура проходит с помощью бесконтактных тепловизоров. Пункты досмотра пассажиров, приехавших в Забайкалье на автомобилях, установлены в Баляге и Амазаре на границах региона. Пассажиров поездов проверяют с 1 апреля.

коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение
Школьники Улан-Удэ с понедельника начинают дистанционное обучение
Общество, 03.04.2020
На дистанционном обучении дети будут учиться по школьному расписанию
Вадима Бредний выписали из реанимации
Вадима Бредний выписали из реанимации
Общество, 03.04.2020
Мощная лекарственная терапия дала плоды
В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии
В Забайкалье под особое внимание взяли приезжих из Бурятии
Общество, 03.04.2020
Всем предприятиям, сотрудничающим с Бурятией, рекомендовали использовать дополнительные меры дезинфекции
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за коронавируса у мамы детсадовца
В Улан-Удэ бьют тревогу из-за коронавируса у мамы детсадовца
Общество, 03.04.2020
Родителей посещающих садик детей переживали, что их не включили в круг контактных лиц
200 туристов из Бангкока разместили в обсерваторе в Иркутске
Общество, 03.04.2020
Все пассажиры сдали анализы на коронавирус
В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов
В Бурятии выплаты до сентября будут давать без справок и документов
Общество, 03.04.2020
«Не надо никуда ходить», рекомендовала министр социальной защиты населения
В России 4149 больных коронавирусом
В России 4149 больных коронавирусом
Общество, 03.04.2020
За сутки число больных увеличилось на 601 человека 
«Сказано же, сидите дома!»: В Бурятии объяснили штрафы для нарушителей режима
«Сказано же, сидите дома!»: В Бурятии объяснили штрафы для нарушителей режима
Общество, 03.04.2020
За один день к административной ответственности привлекли 37 нарушителей
Театр «Байкал» покажет легендарный проект онлайн
Театр «Байкал» покажет легендарный проект онлайн
Общество, 03.04.2020
Спектакль «Степные мелодии» можно посмотреть с 3 по 7 апреля
В Улан-Удэ инфекционную больницу развернут в отделении онкодиспансера
В Улан-Удэ инфекционную больницу развернут в отделении онкодиспансера
Общество, 03.04.2020
К вечеру в отделении химиотерапии развернут 70 коек
В Улан-Удэ казаки сшили маски для медиков
В Улан-Удэ казаки сшили маски для медиков
Общество, 03.04.2020
Медицинский персонал благодарит горожан за неравнодушие
Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством
Улицы Улан-Удэ моют убивающим коронавирус средством
Общество, 03.04.2020
В Улан-Удэ тратят пять тонн дезраствора в день
В Бурятии у сотрудников МЧС меряют температуру
В Бурятии у сотрудников МЧС меряют температуру
Общество, 03.04.2020
Также дезинфицирующими средствами обрабатывается техника и помещения
В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн
В Бурятии модельные библиотеки работают онлайн
Общество, 03.04.2020
Сотрудники проводят мастер-классы и организовывают викторины в сторис

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^