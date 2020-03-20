Рабочая группа проверила ход строительства проблемных объектов
17 марта состоялось выездное заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям в сфере долевого строительства с выездом на проблемные объекты Улан-Удэ. Обследованы многоквартирные дома, возводимые обществами с ограниченной ответственностью «Производственная строительная компания «Тамир», «Сити-Строй», «Группа компаний «Шэнэсэн» и АО «Промгражданстрой» с привлечением денег участников долевого строительства.
В городе Улан-Удэ с привлечением средств пяти тысяч человек возводится 31 объект, из них девять являются проблемными.
- На выездном мероприятии заслушаны пояснения представителей застройщиков, обсуждены актуальные вопросы и планы, связанные с завершением строительства объектов, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В работе выездного заседания приняли участие представители министерства внутренних дел по республике, управлений федеральной службы судебных приставов по республике, федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике, министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики, Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, администрации города Улан-Удэ и застройщиков.
9 из 31 строящегося дома в Улан-Удэ являются проблемными
Общество, Фото:
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