Звёздный стилист разыграет индивидуальную консультацию
Стилист, певец и шоумен Сергей Зверев скоро прилетит в Иркутске. 8 марта он выступит с бесплатным концертом в ТРК «Модный квартал». Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Также в день концерта состоится розыгрыш: победитель получит 300 тысяч рублей и личную консультацию по стилю от Сергея Зверева.
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе Сергей Зверев отдыхал в Иркутской области и в Бурятии. В том числе он устроил акцию протеста в посёлке Култук на Байкале в связи с тем, что признанный незаконным завод по розливу воды до сих пор не снесён.
Сергей Зверев бесплатно выступит перед иркутянами
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