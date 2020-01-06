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Сергей Зверев приехал на выходные на Байкал

Сергей Зверев приехал на выходные на Байкал
Общество,  Фото:соцсети
Он побывал в Иркутской области и Бурятии

Известный стилист, шоумен Сергей Зверев приехал на выходные в гости к родственникам в посёлок Култук Иркутской области. Он выложил в «Инстаграме» многочисленные сторис и несколько прямых эфиров.

Сначала шоумен устроил своеобразную акцию на Байкале – во время прямого эфира в соцсети Сергей Зверев держит плакат, на котором написано «Спаси Байкал», и рассказывает о том, что возведённый ранее завод по розливу воды так и не снесён. Он показал пользователям, как выглядит сейчас предприятие, и спросил в соцсети: «Я видел незаконно построенный завод по розливу воды из Байкала, он так и не снесён. Как вы думаете, может его уже разобрать и демонтировать самим местным жителям?». 




Также звезда посетил местное кафе, где спас котёнка, которого чуть не разорвали собаки на улице. Он попросил кого-нибудь из местных жителей забрать хвостатого к себе домой, через некоторое время на призыв откликнулась девушка и взяла котёнка. В Сети предложили придумать животному «звёздную» кличку.

Сергей Зверев побывал и в частной галерее у художника Андрея Михайлова и т.д. 





Приехал артист в Бурятию, в Тункинский район. 




Как сообщал «Байкал-Daily», в конце 2019 года российский шоумен, уроженец Бурятии Сергей Зверев обратился в Европейский суд по правам человека в связи с полученным штрафом за пикет на Красной площади против строительства завода на Байкале. 

- Сегодня он обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с жалобой на нарушение статей 6 (право на справедливое судебное разбирательство), 10 (право на свободу выражения мнения) и 11 (право на свободу собраний) Конвенции, - говорилось в сообщении правозащитного центра «Мемориал» в пятницу.

Весной этого года Сергей Зверев устроил одиночный пикет в защиту Байкала – он выступил против строительства завода по розливу байкальской воды в родном Култуке. Шоумен тогда просил подписать петицию против строительства предприятия, которую создали на платформе Change.org.

Одиночный пикет не требует согласования, однако Зверев провёл акцию протеста у стен Кремля, в границах территории с особым режимом, за что и был оштрафован. За акцию протеста ему выписали штраф, который удалось потом обжаловать и снизить сумму с 15 до 10 тысяч рублей.

В конце марта Кировский районный суд Иркутска признал незаконной разрешительную документацию на строительство завода по добыче воды из Байкала в посёлке Култук. В природоохранной прокуратуре сообщили, что, несмотря на имеющуюся разрешительную документацию, были выявлены грубые нарушения. Собственник не смог обжаловать это решение.

Кроме того, отметим, что Сергей Зверев часто приезжает в Иркутскую область и Бурятию.

Летом Сергей Зверев посетил старинную церковь в тункинском селе Гужиры, состояние которой, по его словам, стало ещё хуже, и показал своим подписчикам в «Инстаграме», как выглядит храм. Также в Сети он объявил сбор средств на реставрацию церкви. Побывал он и в Култуке, где также устроил акцию – стоял с плакатом «Спаси Байкал», собирал из озера мусор.


Байкал
 
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