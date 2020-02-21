Вопрос разрешится в понедельник
24 февраля состоится рабочее совещание Роспотребнадзора и комитета по образованию администрации Улан-Удэ для решения вопроса о продлении отмены учебных занятий.
Задания для прохождения программного материала школы продолжат направлять в электронном журнале, сообщили в мэрии Улан-Удэ.
В городе до 26 февраля запрещены массовые культурные, спортивные и иные мероприятия для детей и с участием детей в закрытых помещениях.
Как сообщал «Байкал-Daily», карантин для школ Улан-Удэ начался с 10 февраля. Затем его продлили до середины следующей недели, до 26 февраля, с учётом праздничных выходных.
В школах Улан-Удэ могут продлить карантин
Общество, Фото:
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