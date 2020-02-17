В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки

Общество, Фото: Иркутская зоогалерея

Ранний выход из спячки вызван потеплением



Воскресным утром сотрудник Иркутского зоосада во время обхода территории был крайне удивлён одним необычным событием. Парочка барсуков, которая должна была быть в спячке до самого конца февраля, весело резвилась в вольере.



- Такое раннее пробуждение случилось, благодаря ласковой погоде, которая установилась в Иркутске с недавнего времени. На прошлой неделе потепление предсказал другой житель зоосада – ёжик Рэмбо, - отмечают сотрудники зоосада.



Специалисты отмечают, что из двух пар барсуков, живущих в уголке живой природы, проснулась пока только одна. Любимцы посетителей – Марик и Нюша – ещё крепко спят.



Сотрудники зоосада пристально наблюдают за преждевременно пробудившимися животными: после долгой спячки организм барсуков не сразу придёт в нормальный ритм. Это значит, что особое внимание нужно уделить рациону и порциям питания этих питомцев.

