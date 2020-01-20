Татьяна Ланец сыграет одну из ролей в спектакле «Евгений Онегин»
18 января труппа Русского драмтеатра имени Бестужева пополнилась новой актрисой. Об этом на своей странице в Facebook сообщил художественный руководитель театра Сергей Левицкий.
- Желаем ей сил, творческих открытий, ярких ролей, удачи и успеха! И сегодня же в театре стартовала работа с артистами над новым спектаклем «Евгений Онегин» Александра Пушкина в постановке Ивана Комарова, где Татьяна сыграет одну из ролей. Удачи всей постановочной команде и артистам! – написал Сергей Левицкий.
О Татьяне Ланец известно, что она окончила Хабаровский государственный институт искусств и культуры. Девушка совсем недавно переехала в Улан-Удэ.
Труппа Русского драмтеатра Улан-Удэ пополнилась новой актрисой
Общество, Фото:
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