Фестиваль «Служу России» пройдёт в Улан-Удэ

В мероприятии примут участие 200 молодых людей из военно-патриотических клубов республики



16 сентября в 10 часов в военно-спортивном городке 5-ой отдельной гвардейской танковой бригады на станции Дивизионная состоится фестиваль «Служу России».



В этом году фестиваль объединит 200 молодых людей из военно-патриотических клубов Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.

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Ребятам предстоит побороться в следующих испытаниях: интеллектуальный тест, прохождение полосы препятствий, марш-бросок «Спецназ», выполнение комплекса «АК-74», сдача общефизической подготовки по комплексу ГТО, песни и строевые элементы.

