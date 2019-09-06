 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 Сентября

05 Сентября

Популярное

Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране

Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране
Общество,  Фото:Федеральная Авиалесоохрана
За звание лучшего боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов

Рослесхоз и Авиалесоохрана завершили всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный России – 2019». Бурятию представлял Виктор Филиппов из «Забайкальской базы авиационной охраны лесов». Виктор достойно выступал на всех этапах конкурса и по общим итогам вошёл в первую десятку лучших лесных пожарных России -2019, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

Абсолютную победу в конкурсе одержал Евгений Анисенков из лесозащитного противопожарного центра Тверской области. На втором месте Артём Чистяков из лесопожарной службы Смоленской области. Третье место разделили Евгений Гайдаенко из «Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов» и Николай Булатов из лесной службы «Леса Ямала» (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Также в первой десятке лучших лесных пожарных России -2019 года представители федеральной Авиалесоохраны, Липецкой, Белгородской, Архангельской областей, Хабаровского края, Красноярского края

Конкурс проходил в период со 2 по 5 сентября в Московской области в пятый раз.

За право стать лучшим из лучших боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов России. Впервые участие в конкурсе приняли представители лесного хозяйства Республики Беларусь. В качестве наблюдателей приехали представители Китая.

Конкурсные этапы включали широкий спектр испытаний. Это и проверка знаний в области законодательства, ориентирования на местности, способов и методов тушения. И соревнования по спортивному многоборью. Но самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий. Здесь конкурсанты демонстрировали не только силу и выносливость, и умение работать со специальным оборудованием.

На лесопожарной полосе препятствий проверялись умения преодолевать буреломы, и заболоченную местность, что часто приходится делать лесным пожарным в реальной обстановке. Проверялось умение работать с ручным инструментом, т.к. на реальных пожарах приходится много работать именно ручным способом: тушить огонь под корнями деревьев, в каменистых россыпях, в толще мха, разбирать лесные завалы. Основными помощниками являются ранцевый лесной огнетушитель, который в наполненном состоянии весит около 20 кг, и бензопила.

В текущем году лесные пожарные службы потушили в России более 9,7 тысяч лесных пожаров на площади, пройденной огнём, около 2 млн га. Не допущено ни одного случая перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.

Сегодня продолжаются работы по тушению 19 лесных пожаров на площади 1,3 тысяч га на территории Красноярского края, Якутии, Иркутской, Амурской, Томской областей, республик Коми и Бурятия.

лесные пожарные конкурс
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране
Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране
Общество, 06.09.2019
За звание лучшего боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов
В Бурятии школьники танцевали для водителей
В Бурятии школьники танцевали для водителей
Общество, 06.09.2019
В Тарбагатае юные инспекторы движения и сотрудники ГИБДД устроили флешмоб
Концерт памяти Иосифа Кобзона пройдёт в Агинском
Концерт памяти Иосифа Кобзона пройдёт в Агинском
Общество, 06.09.2019
Артисты исполнят песни из репертуара певца
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Артисты Бурятии участвуют в престижном балетном конкурсе
Общество, 06.09.2019
В Ярославль отправятся солистка балета Бурятского театра оперы и балета Анна Петушинова и три артиста балета
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Пожарные Иркутской области соревновались в бурятских видах спорта
Общество, 06.09.2019
Соревнования посетили несколько сотен человек
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
В колонии Улан-Удэ выбрали лучший каравай
Общество, 06.09.2019
Перед конкурсом провели мастер-класс по приготовлению каравая
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
В Чивыркуйском заливе Байкале начали мониторинг водной растительности
Общество, 06.09.2019
Первые результаты исследований говорят о том, что разнообразие водных растений в заливе остаётся высоким
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
В Бурятии восстановили дуган Сартуул-Булагского дацана
Общество, 06.09.2019
Ламы проведут обряд освящения под руководством Пандито Хамбо Ламы Дамба Аюшеева
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Фоторепортаж: В Улан-Удэ устроили древние игры кочевых народов – Кок Бору
Общество, 06.09.2019
На бывшем ипподроме устроили борьбу верхом на конях
Военные Бурятии написали исторический диктант
Военные Бурятии написали исторический диктант
Общество, 06.09.2019
Темой мероприятия стала Вторая мировая война
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Центр Улан-Удэ час оставался без света
Общество, 06.09.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии 
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
В магазине в Бурятии продавец не проходила медосмотр
Общество, 06.09.2019
Юрлицо оштрафовали на 150 тысяч рублей
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
В Улан-Удэ «управляшка» поздно ответила от обращение
Общество, 06.09.2019
Заявительница пожаловалась в прокуратуру 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^