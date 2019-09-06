Лесной пожарный из Бурятии вошёл в десятку лучших в стране

Общество, Фото: Федеральная Авиалесоохрана

За звание лучшего боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов



Рослесхоз и Авиалесоохрана завершили всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный России – 2019». Бурятию представлял Виктор Филиппов из «Забайкальской базы авиационной охраны лесов». Виктор достойно выступал на всех этапах конкурса и по общим итогам вошёл в первую десятку лучших лесных пожарных России -2019, сообщили в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.



Абсолютную победу в конкурсе одержал Евгений Анисенков из лесозащитного противопожарного центра Тверской области. На втором месте Артём Чистяков из лесопожарной службы Смоленской области. Третье место разделили Евгений Гайдаенко из «Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов» и Николай Булатов из лесной службы «Леса Ямала» (Ямало-Ненецкий автономный округ).



Также в первой десятке лучших лесных пожарных России -2019 года представители федеральной Авиалесоохраны, Липецкой, Белгородской, Архангельской областей, Хабаровского края, Красноярского края



Конкурс проходил в период со 2 по 5 сентября в Московской области в пятый раз.



За право стать лучшим из лучших боролись представители лесных пожарных служб из 23 регионов России. Впервые участие в конкурсе приняли представители лесного хозяйства Республики Беларусь. В качестве наблюдателей приехали представители Китая.



Конкурсные этапы включали широкий спектр испытаний. Это и проверка знаний в области законодательства, ориентирования на местности, способов и методов тушения. И соревнования по спортивному многоборью. Но самым сложным испытанием стала лесопожарная полоса препятствий. Здесь конкурсанты демонстрировали не только силу и выносливость, и умение работать со специальным оборудованием.



На лесопожарной полосе препятствий проверялись умения преодолевать буреломы, и заболоченную местность, что часто приходится делать лесным пожарным в реальной обстановке. Проверялось умение работать с ручным инструментом, т.к. на реальных пожарах приходится много работать именно ручным способом: тушить огонь под корнями деревьев, в каменистых россыпях, в толще мха, разбирать лесные завалы. Основными помощниками являются ранцевый лесной огнетушитель, который в наполненном состоянии весит около 20 кг, и бензопила.



В текущем году лесные пожарные службы потушили в России более 9,7 тысяч лесных пожаров на площади, пройденной огнём, около 2 млн га. Не допущено ни одного случая перехода огня лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики.



Сегодня продолжаются работы по тушению 19 лесных пожаров на площади 1,3 тысяч га на территории Красноярского края, Якутии, Иркутской, Амурской, Томской областей, республик Коми и Бурятия.



