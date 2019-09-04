В поселке Молодёжный открылся первый в Иркутском районе роллердром
Его установили в рамках программы «Народные инициативы». Стоимость объекта составила около 2 млн рублей, сообщили в администрации Иркутского района.
Спортивный комплекс уличной площадки состоит в общей сложности из семи элементов различной сложности, среди них грайнд-бокс (сооружение для выполнения трюков в виде длинной наклонной или горизонтальной конструкции, имеющей узкую поверхность для скольжения), хафпайп (сооружение для катания и выполнения трюков, по форме напоминающее половину трубы), разгонная горка и другие.
Площадка роллердрома универсальная: можно кататься на роликах, скейтборде, самокате и велосипеде.
Как сообщал «Байкал-Daily», в октябре 2018 года в Улан-Удэ закрылся единственный роллердром.
Под Иркутском открылся ролледром
Общество, Фото:
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