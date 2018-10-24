Роллердром работает последнюю неделю
В следующий понедельник, 29 октября, закрывается единственный в Улан-Удэ роллердром. Он находится в торговом комплексе «Два кита» на улице Барнаульская, 143. Он открылся в январе 2007 года. 11 лет горожане с удовольствием посещали заведение и с радостью катались на роликах.
Объявление о закрытии появилось в официальной группе роллердрома в соцсети субботу, 20 октября.
- Уважаемые посетители! Роллердром работает до 29 октября 2018 года, мы закрываемся. Всех рады были видеть! Приносим свои извинения, - написали в группе.
Горожане расстроены этой новостью. Некоторые не верят, что развлекательная площадка прекращает своё существование.
- Надолго? - спрашивают горожане в комментариях к записи
- Навсегда - отвечают им.
«Очень жалко. Любили проводить там время, часто катались там и друзьями, и с детьми», «Там всегда было много народу, всегда было весело. Где теперь зимой кататься?», «Итак подобных заведений нет, а тут единственный роллердром закрывается», «В городе нет нормальных заведений для досуга детей и взрослых. Это очень печально», сожалеют улан-удэнцы
Что будет вместо роллердрома – неизвестно. По некоторым данным, площадь, около пятисот квадратных метров, выкупают под магазин. Известно, что летом роллердром закрывался из-за того, что в тёплое время года люди предпочитают кататься на улице.
- Это частная организация, такое решение приняли учредители, - прокомментировал «Байкал-Daily» представитель ТРЦ «Два кита».
В Улан-Удэ закрывается единственный роллердром
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