 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Сентября

01 Сентября

Популярное

На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина

На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина
Общество, 
С помощью бюста Владимира Путина жители Ольхона пытаются обратить внимание на свои проблемы

31 августа в посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон установили бюст президента Владимира Путина. На постаменте бюста надпись: «Гарант конституции». На YouTube канале «Байкальская правовая аномалия» появился видеоролик, в котором показан процесс установки бюста.




Так жители Ольхона просят Владимира Путина обратить на внимание на проблемы, которые сложились на острове. В подписи под видеороликом говорится, что жители находятся «в ситуации ограничения прав и постоянной угрозы привлечения к ответственности за то, что на других территориях страны нарушением не является».

«Мы, население побережья Байкала, оказались под жёстким прессом законов: мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое. Фактически, мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живём на Байкальской природной территории», - говорится в обращении к президенту.

В обращении отмечается, что работа органов местного самоуправления Ольхонского района парализована. После ареста бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова мэры и депутаты муниципалитетов Байкальской природной территории боятся принимать любые решения.

Жители Ольхона попросили президента страны «взять на личный контроль работу по устранению правовых нестыковок, восстановлению конституционных и иных прав, освобождению от преследования невиновных».

Как сообщал «Байкал-Daily», экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова приговорили к трём годам лишения свободы, его признали виновным в превышении должностных полномочий.

С 2013 по 2015 годы Сергей Копылов подписал постановления о предоставлении земельных участков Прибайкальского национального парка в аренду. Копылов заключил с юридическими лицами договоры аренды земельных участков и передал земельные участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе.

Общественность считает, что Сергея Копылова несправедливо обвинили, в социальных сетях развернулась целая кампания в поддержку осуждённого экс-мэра.

В популярных пабликах Бурятии распространился видеоролик, на котором запечатлен ещё не установленный бюст, пользователи Сети отреагировали резко негативно:

«О, какой ужас! Этого только не хватало!»
«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ. Не позорьтесь.»
«Вы что серьёзно? Мне кажется сам Путин бы этого не одобрил. Не возведи себе кумира, так сказать. Ну че смеяться-то»
«Да это же очевидно, что сарказм. Молодцы, ребята, с хорошим чувством юмора!!!», - пишут улан-удэнцы.
Путин Байкал Ольхон бюст
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию изменились в России
Общество, 02.09.2019
Вступили в силу поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе»
На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина
На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина
Общество, 02.09.2019
С помощью бюста Владимира Путина жители Ольхона пытаются обратить внимание на свои проблемы
Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Моя малая Родина»
Жителей Бурятии приглашают на конкурс «Моя малая Родина»
Общество, 02.09.2019
Заявки на участие могут подать все желающие сельчане
Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
Школьники и студенты Улан-Удэ прошли крестным ходом: фоторепортаж
Общество, 02.09.2019
1 сентября в столице Бурятии прошёл детский крестный ход. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию
Бюст императрицы Екатерины II вернулся в Бурятию
Общество, 02.09.2019
Сразу с вокзала делегация направилась в Иволгинский дацан для встречи с Пандито Хамбо Ламой
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
«Бестужевцы» откроют фестиваль театров Дальнего Востока в Хабаровске
Общество, 02.09.2019
Русский драматический театр покажет спектакль «Ричард III»
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Алиса Жамбалова раздаст автографы в центре Улан-Удэ
Общество, 02.09.2019
Сегодня на площади Советов пройдут мероприятия, посвящённые Дню знаний
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
В Тулуне высадили 1,5 тысячи молодых сосен
Общество, 02.09.2019
Их посадили пожарные и спасатели
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Сегодня в Улан-Удэ пройдут школьные линейки
Общество, 02.09.2019
В Улан-Удэ, в отличие от Иркутска, торжественные линейки в честь Дня знаний решили провести 2 сентября
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
В Бурятии сирота добивается квартиру через суд
Общество, 02.09.2019
Девушка вынуждена жить у знакомых
В Улан-Удэ до +27
В Улан-Удэ до +27
Общество, 02.09.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 2 сентября по республике местами небольшие, кратковременные дожди, грозы 
Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи
Улан-удэнка спалила лес на 63 тысячи
Общество, 01.09.2019
Многодетная мать неосторожно убиралась на дачном участке 
В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников
В Иркутской области перед «зебрами» установили макеты школьников
Общество, 01.09.2019
Таким образом намерены бороться с детским травматизмом на дорогах 
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Автопробег «Дорогами отцов» начал обратный путь в Бурятию
Общество, 01.09.2019
В мероприятии участвовала почти сотня человек 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^