На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина

31 августа в посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон установили бюст президента Владимира Путина. На постаменте бюста надпись: «Гарант конституции». На YouTube канале «Байкальская правовая аномалия» появился видеоролик, в котором показан процесс установки бюста.

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