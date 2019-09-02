На Байкале установили огромный бюст Владимира Путина

31 августа в посёлке Хужир на байкальском острове Ольхон установили бюст президента Владимира Путина. На постаменте бюста надпись: «Гарант конституции». На YouTube канале «Байкальская правовая аномалия» появился видеоролик, в котором показан процесс установки бюста.
Так жители Ольхона просят Владимира Путина обратить на внимание на проблемы, которые сложились на острове. В подписи под видеороликом говорится, что жители находятся «в ситуации ограничения прав и постоянной угрозы привлечения к ответственности за то, что на других территориях страны нарушением не является».
«Мы, население побережья Байкала, оказались под жёстким прессом законов: мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое. Фактически, мы подвергаемся дискриминации из-за того, что живём на Байкальской природной территории», - говорится в обращении к президенту.
В обращении отмечается, что работа органов местного самоуправления Ольхонского района парализована. После ареста бывшего мэра Ольхонского района Сергея Копылова мэры и депутаты муниципалитетов Байкальской природной территории боятся принимать любые решения.
Жители Ольхона попросили президента страны «взять на личный контроль работу по устранению правовых нестыковок, восстановлению конституционных и иных прав, освобождению от преследования невиновных».
Как сообщал «Байкал-Daily», экс-мэра Ольхонского района Сергея Копылова приговорили к трём годам лишения свободы, его признали виновным в превышении должностных полномочий.
С 2013 по 2015 годы Сергей Копылов подписал постановления о предоставлении земельных участков Прибайкальского национального парка в аренду. Копылов заключил с юридическими лицами договоры аренды земельных участков и передал земельные участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе.
Общественность считает, что Сергея Копылова несправедливо обвинили, в социальных сетях развернулась целая кампания в поддержку осуждённого экс-мэра.
В популярных пабликах Бурятии распространился видеоролик, на котором запечатлен ещё не установленный бюст, пользователи Сети отреагировали резко негативно:
«О, какой ужас! Этого только не хватало!»
«КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ. Не позорьтесь.»
«Вы что серьёзно? Мне кажется сам Путин бы этого не одобрил. Не возведи себе кумира, так сказать. Ну че смеяться-то»
«Да это же очевидно, что сарказм. Молодцы, ребята, с хорошим чувством юмора!!!», - пишут улан-удэнцы.