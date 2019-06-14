Бывший мэр Ольхонского района получил три года колонии

Его взяли под стражу в зале суде



Суд вынес приговор бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Копылову назначено три года исправительной колонии общего режима, сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



С 2013 по 2015 годы мэр подписал постановления о предоставлении земельных участков Прибайкальского национального парка в аренду. Копылов заключил с юридическими лицами и гражданином договоры аренды земельных участков и передал земельные участки в пользование строительной фирме, проводящей работы по реконструкции автодороги в Ольхонском районе.



Приговором Эхирит-Булагатского районного суда Сергей Копылов признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, взят под стражу в зале суда.



