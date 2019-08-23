Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»

В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Санкт-Петербурга
22 августа на заседании Всемирного клуба петербуржцев под председательством директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского прошло торжественное собрание клуба, посвящённое 255-летию института Пандито Хамбо Лам. Об этом сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Бурятии Алла Намсараева.
- Для нас очень важно, что это происходит в стенах Эрмитажа, потому что Эрмитаж очень много исследует буддийскую историю, культуру. Не только исследуем, но и представляем её людям, а наша экспозиция буддийского искусства - одна из лучших коллекций, показывающих связи буддийского мира и Российской империи, - сказал Михаил Пиотровский.
Во время этого заседания было официально объявлено о внесении Санкт- Петербургского дацана в «Белую книгу», и ширээтэ-ламе Буде Бадмаеву вручен соответствующий знак.
Также Михаил Пиотровский вручил специально изготовленный архитектором Вячеславом Бухаевым и скульптором Матвеем Макушкиным бюст Екатерины II ширээтэ ламе Анинского дацана Легцоку Дарижапову. Таким образом была восстановлена историческая справедливость, ведь с 1764 года собственноручно подаренный Екатериной Великой бюст стоял в левом пределе Анинского дацана. К сожалению, после революции он был разрушен.
На торжественном заседании присутствовали депутат Госдумы России, уроженец Хоринского района Бурятии Алдар Дамдинов, потомки первого хоринского тайши Вячеслав Нанзатов и Майдар Митыпов, члены правительства Санкт-Петербурга, ламы Санкт-Петербургского дацана и общественные деятели.
- От имени главы Бурятии Алексея Цыденова директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, архитектору Вячеславу Бухаеву, скульптору Матвею Макушкину и исполнительному директору Фонда развития буддийской культуры Инне Васильевой были вручены благодарственные письма. Также благодарственные письма от Анинского дацана получили причастные к воссозданию исторического бюста, - отметила Алла Намсараева.
В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Петербурга. В перечень памятников попадают объекты, одобренные Всемирным клубом петербуржцев, президентом которого является директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужской монастырь находится в Прибайкальском районе
В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Санкт-Петербурга
На состязания съехались более 200 участников из районов Бурятии, регионов России, Монголии и Китая
В преддверии нового учебного года сотрудники ОГИБДД в Северо-Байкальском районе проверили школьные автобусы
Почти 2 кг сушёных растений направили на экспертизу
Он состоится в начале сентября
Их поздравили представители командования Забайкальского объединения Восточного военного округа
Артист Бурятского цирка эффектно потушил горящую палку. ВИДЕО
Парад будет посвящён 80-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол
Для этого нужно заранее подать заявку на избирательный участок
Работы в самом разгаре
До 1 августа школы были приняты межведомственной комиссией
В Улан-Удэ проходит фестиваль граффити «Бурятия в красках». ФОТО
Скульптура украсит новый сквер в микрорайоне Стеклозавод
В Бурятии выделили 23,5 млн рублей на ликвидацию несанкционированных свалок