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Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»

Санкт-Петербургский дацан внесли в «Белую книгу»
Общество, 
В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Санкт-Петербурга

22 августа на заседании Всемирного клуба петербуржцев под председательством директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского прошло торжественное собрание клуба, посвящённое 255-летию института Пандито Хамбо Лам. Об этом сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Бурятии Алла Намсараева.

- Для нас очень важно, что это происходит в стенах Эрмитажа, потому что Эрмитаж очень много исследует буддийскую историю, культуру. Не только исследуем, но и представляем её людям, а наша экспозиция буддийского искусства - одна из лучших коллекций, показывающих связи буддийского мира и Российской империи, - сказал Михаил Пиотровский.

Во время этого заседания было официально объявлено о внесении Санкт- Петербургского дацана в «Белую книгу», и ширээтэ-ламе Буде Бадмаеву вручен соответствующий знак.

Также Михаил Пиотровский вручил специально изготовленный архитектором Вячеславом Бухаевым и скульптором Матвеем Макушкиным бюст Екатерины II ширээтэ ламе Анинского дацана Легцоку Дарижапову. Таким образом была восстановлена историческая справедливость, ведь с 1764 года собственноручно подаренный Екатериной Великой бюст стоял в левом пределе Анинского дацана. К сожалению, после революции он был разрушен.

На торжественном заседании присутствовали депутат Госдумы России, уроженец Хоринского района Бурятии Алдар Дамдинов, потомки первого хоринского тайши Вячеслав Нанзатов и Майдар Митыпов, члены правительства Санкт-Петербурга, ламы Санкт-Петербургского дацана и общественные деятели.

- От имени главы Бурятии Алексея Цыденова директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, архитектору Вячеславу Бухаеву, скульптору Матвею Макушкину и исполнительному директору Фонда развития буддийской культуры Инне Васильевой были вручены благодарственные письма. Также благодарственные письма от Анинского дацана получили причастные к воссозданию исторического бюста, - отметила Алла Намсараева.

В «Белую книгу» включают объекты, возведённые в соответствии с градостроительными, архитектурными и художественными традициями Петербурга. В перечень памятников попадают объекты, одобренные Всемирным клубом петербуржцев, президентом которого является директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
дацан буддизм
 
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