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Воссозданный в Санкт-Петербурге бюст Екатерины II передали бурятскому дацану

Воссозданный в Санкт-Петербурге бюст Екатерины II передали бурятскому дацану
Общество,  Фото:Алла Намсараева
24-килограммовая скульптура вернётся в Анинский дацан

Сегодня, 22 августа, в Эрмитаже на заседании Всемирного клуба петербуржцев состоялась официальная передача воссозданного бюста Екатерины II настоятелю Анинского дацана.

Прижизненный бюст, подаренный Екатериной II бурятским ламам 250 лет назад, воссоздали архитектор Вячеслав Бухаев и скульптор Матвей Макушкин из Петербурга.

Оригинал был утрачен Анинским дацаном в 1930-е годы.



Вес воссозданной бронзовой скульптуры составляет 24,5 кг, высота работы – 50 см.

- Специально для переноски бюста был изготовлен ящик с бронзовыми ручками, - сообщила пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

Как сообщал «Байкал-Daily», воссозданный скульптурный бюст Екатерины Великой повторит путешествие 1764 года по Московскому тракту из Санкт-Петербурга в Бурятию.

Сценарий реконструкции предусматривает ряд торжественных мероприятий в четырёх городах России: Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и Улан-Удэ. Соответствующие благословение и приказ об их проведении издан главой Буддийской традиционной Сангхи России XXIV Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым, сообщает пресс-служба мэра Москвы.

Планируется, что по завершении комплекса мероприятий изваяние перевезут из Улан-Удэ в Анинский дацан и установят в его главном алтаре на постоянное хранение.




Справка:

Анинский дацан – один из старейших дацанов Бурятии, считавшийся соборным, то есть главным, храмом всех хоринских бурят. В его алтаре хранился бюст Екатерины II, пожалованный императрицей лично хоринскому тайше Ринчину Шодоеву, который сопровождал в 1764 году ламу Заяева в его поездке к царской семье. Именно во время этой поездки произошло историческое событие: Екатерина Великая учредила пост главы ламайской церкви Восточной Сибири и Забайкалья (ныне – Буддийская традиционная Сангха России), утвердив в качестве первого Пандито Хамбо Ламы Дамба Даржа Заяева.
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