 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 Августа

14 Августа

Популярное

В Агинском выступит Анита Цой

В Агинском выступит Анита Цой
Общество,  Фото:pixabay.com
Забайкальский край посетят известные российские артисты в рамках большого гастрольного тура

С 16 августа по 2 сентября по районам Забайкальского края пройдёт большой гастрольный тур звёзд российской сцены и региональных творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.    

Со своими концертами выступят Анита Цой; участник шоу «Голос» Данте; группы «Русский размер», «Демо», «Hi-Fi»; Кай Метов; юный забайкальский исполнитель Виталий Толочкин; артисты ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема, театра национальных культур «Забайкальские узоры», театра песни и танца «Забайкалье», военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края».

Концерты пройдут в Агинском Бурятском округе, Борзинском, Краснокаменском, Балейском, Нерчинском, Чернышевском, Оловяннинском, Шилкинском, Дульдургинском, Сретенском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Каларском, Улетовском, Приаргунском, Забайкальском, Акшинском, Хилокском, Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах края.

Первые выступления запланированы с 16 по 18 августа. Певец Данте исполнит песни для жителей пгт. Шерловая, Борзи и Краснокаменска. А 24 и 25 августа Анита Цой выступит со сцены в Агинском и Могойтуе.
Забайкальский край концерты гастроли сельские поселения Агинский Бурятский округ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов
В Чите проведут спартакиаду жителей и трудовых коллективов
Общество, 15.08.2019
В рамках мероприятия пройдут соревнования по волейболу, мини-футболу, шашкам и перетягиванию каната
В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
В Усть-Ордынском дацане строят школу бурятского языка
Общество, 15.08.2019
В поддержку строительства будет организован благотворительный концерт
В Агинском выступит Анита Цой
В Агинском выступит Анита Цой
Общество, 15.08.2019
Забайкальский край посетят известные российские артисты в рамках большого гастрольного тура
В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»
В Улан-Удэ состоится традиционная «Верхнеудинская ярмарка»
Общество, 15.08.2019
В День города проект вновь воссоздаст ярмарочные гулянья конца XVIII века
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
В Забайкалье пройдёт ретро-фестиваль «В саду Даурского Версаля»
Общество, 15.08.2019
На один день аллея парка Нерчинска станет купеческой улицей
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
В Бурятии выбрали лучшего вожатого
Общество, 15.08.2019
Первое место разделили сразу два участника
Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров
Иркутский тяжелоатлет стал призёром Европейских игр мастеров
Общество, 15.08.2019
Его результат в сумме двоеборья составил 255 кг
Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Поздравить Улан-Удэ приедут артисты из Африки
Общество, 15.08.2019
7 сентября город отпразднует свой 353-й день рождения
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Забайкалье принимает документы на соискание госпремии
Общество, 15.08.2019
Обладателям премии вручат диплом и денежное вознаграждение
В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов
В Бурятии определят лучших борцов кочевых народов
Общество, 15.08.2019
В международном турнире «Один пояс – один путь» они померятся в 3 видах национальной борьбы
Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
Жителей Советского района приглашают на праздник Улан-Удэ
Общество, 15.08.2019
На театральной площади зрителям покажут насыщенную концертную программу
В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы
В Бурятии утверждён план мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы
Общество, 15.08.2019
Будет проведено более 100 мероприятий по подготовке и проведению празднования
В Улан-Удэ установят новые светофоры
В Улан-Удэ установят новые светофоры
Общество, 15.08.2019
Они появятся на пешеходных переходах по улице Мокрова в районе ТЦ «Абсолют» и остановке «Лицей № 24»
В Бурятии начали использовать новое оборудование для лечения пациентов с инсультом
В Бурятии начали использовать новое оборудование для лечения пациентов с инсультом
Общество, 15.08.2019
На приобретение медтехники было направлено около 27 млн рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^