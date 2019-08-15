Забайкальский край посетят известные российские артисты в рамках большого гастрольного тура
С 16 августа по 2 сентября по районам Забайкальского края пройдёт большой гастрольный тур звёзд российской сцены и региональных творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Со своими концертами выступят Анита Цой; участник шоу «Голос» Данте; группы «Русский размер», «Демо», «Hi-Fi»; Кай Метов; юный забайкальский исполнитель Виталий Толочкин; артисты ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема, театра национальных культур «Забайкальские узоры», театра песни и танца «Забайкалье», военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края».
Концерты пройдут в Агинском Бурятском округе, Борзинском, Краснокаменском, Балейском, Нерчинском, Чернышевском, Оловяннинском, Шилкинском, Дульдургинском, Сретенском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Каларском, Улетовском, Приаргунском, Забайкальском, Акшинском, Хилокском, Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах края.
Первые выступления запланированы с 16 по 18 августа. Певец Данте исполнит песни для жителей пгт. Шерловая, Борзи и Краснокаменска. А 24 и 25 августа Анита Цой выступит со сцены в Агинском и Могойтуе.
В Агинском выступит Анита Цой
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