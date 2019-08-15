В Агинском выступит Анита Цой

Забайкальский край посетят известные российские артисты в рамках большого гастрольного тура



С 16 августа по 2 сентября по районам Забайкальского края пройдёт большой гастрольный тур звёзд российской сцены и региональных творческих коллективов. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.



Со своими концертами выступят Анита Цой; участник шоу «Голос» Данте; группы «Русский размер», «Демо», «Hi-Fi»; Кай Метов; юный забайкальский исполнитель Виталий Толочкин; артисты ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки», забайкальской краевой филармонии имени Олега Лундстрема, театра национальных культур «Забайкальские узоры», театра песни и танца «Забайкалье», военно-исторического центра «Дом офицеров Забайкальского края».



Концерты пройдут в Агинском Бурятском округе, Борзинском, Краснокаменском, Балейском, Нерчинском, Чернышевском, Оловяннинском, Шилкинском, Дульдургинском, Сретенском, Александрово-Заводском, Нерчинско-Заводском, Шелопугинском, Газимуро-Заводском, Каларском, Улетовском, Приаргунском, Забайкальском, Акшинском, Хилокском, Красночикойском и Петровск-Забайкальском районах края.



Первые выступления запланированы с 16 по 18 августа. Певец Данте исполнит песни для жителей пгт. Шерловая, Борзи и Краснокаменска. А 24 и 25 августа Анита Цой выступит со сцены в Агинском и Могойтуе.

