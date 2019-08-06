Делегация Южной Кореи примерила бурятские наряды

Общество, Фото: Пресс-служба Национального музея Бурятии

Иностранные инвесторы побывали в Национальном музее



Инвесторы проектов в Бурятии — Woo Taekwang, председатель Geo Group, Shin Jai Ho, председатель Sunjin Group, Kim Yong Mong, директор Корейского экспортно-импортного банка, Lee Keun Jai, председатель Saehan construction, Jun Eung Chul, президент KORAMCO Asset Trust посетили Музей истории Бурятии имени Хангалова.



До посещения музея гости из Кореи встретились с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и побывали на Улан-Удэнском авиазаводе.



- В тактильной юрте Музея имени Хангалова гости узнали много нового и интересного об обычаях и традициях бурятского народа, а также примерили на себя несколько образов, - сообщает пресс-служба Национального музея Бурятии.