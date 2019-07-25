В зданиях восстановят штукатурку и отмостку, а также установят пластиковые окна
В этом году в Чите обновят фасады 17 многоквартирных домов. Работы выполняются за счёт средств читинцев, которые они перечисляют в региональный Фонд капитального ремонта.
- Большая часть жителей платит положенные взносы регулярно, и это даёт возможность приводить дома в порядок. Особенно те, которые были построены примерно в середине прошлого века, – рассказал заместитель генерального директора Фонда капремонта Забайкальского края Дмитрий Князев.
Например, сейчас в высокой степени готовности в Чите находится шесть домов, в том числе дом по улице Лермонтова, 14, которому в этом году исполняется 60 лет.
- Основные работы по фасадам – это восстановление штукатурного слоя и покраска, устройство отмостки по периметру здания, а также установка пластиковых окон в местах общего пользования – в подъездах. Если дом панельного типа, то обязательна замена межпанельных швов, – отметил Дмитрий Князев.
Ещё один дом, где в этом дому обновляют фасады – Ленина, 110. По словам одного из жильцов Николая Копейкина, такой масштабного ремонта в своем доме он не помнит, хотя прожил в нём почти 30 лет.
Всего в 2019 году по всему Забайкальскому краю обновят фасады 43 многоквартирных домов – в программе помимо Читы города Петровский Завод, Красный Чикой, Нерчинск и другие населённые пункты. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.
В Чите обновят фасады многоквартирных домов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В городе установят более 350 новых указателей и информационных табличек
На Байкале началась школа молодого лидера коренных народов
В зданиях восстановят штукатурку и отмостку, а также установят пластиковые окна
Есть два способа получить заветную путёвку в лагерь №1
Студенты получат дипломы о высшем образовании государственного образца
Также увезены питомцы, гуляющие без владельца
Улан-удэнец финишировал первым среди мужчин 50-59 лет
Следующий построят в сквере «Аистёнок»
В селе введут полное ограничение на движение транспорта от здания Сбербанка до здания автовокзала
В Бурятии состоялся финал международного фестиваля детского творчества монголоязычных народов
Золотую медаль ему принёс забег на дистанцию 1500 метров
Выплаты коснутся пригородных поездок
Правительство России собирается внести изменения в законе об охране Байкала
Теперь женщины могут продолжить обучение в профессиональном училище
Все участники соревнований включаются в общий республиканский рейтинг для формирования сборных команд