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В Чите обновят фасады многоквартирных домов

В Чите обновят фасады многоквартирных домов
Общество,  Фото:пресс-служба Правительства Забайкальского края
В зданиях восстановят штукатурку и отмостку, а также установят пластиковые окна

В этом году в Чите обновят фасады 17 многоквартирных домов. Работы выполняются за счёт средств читинцев, которые они перечисляют в региональный Фонд капитального ремонта.

- Большая часть жителей платит положенные взносы регулярно, и это даёт возможность приводить дома в порядок. Особенно те, которые были построены примерно в середине прошлого века, – рассказал заместитель генерального директора Фонда капремонта Забайкальского края Дмитрий Князев.

Например, сейчас в высокой степени готовности в Чите находится шесть домов, в том числе дом по улице Лермонтова, 14, которому в этом году исполняется 60 лет.

- Основные работы по фасадам – это восстановление штукатурного слоя и покраска, устройство отмостки по периметру здания, а также установка пластиковых окон в местах общего пользования – в подъездах. Если дом панельного типа, то обязательна замена межпанельных швов, – отметил Дмитрий Князев.

Ещё один дом, где в этом дому обновляют фасады – Ленина, 110. По словам одного из жильцов Николая Копейкина, такой масштабного ремонта в своем доме он не помнит, хотя прожил в нём почти 30 лет.

Всего в 2019 году по всему Забайкальскому краю обновят фасады 43 многоквартирных домов – в программе помимо Читы города Петровский Завод, Красный Чикой, Нерчинск и другие населённые пункты. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.
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