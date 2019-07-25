В Чите обновят фасады многоквартирных домов

Общество, Фото: пресс-служба Правительства Забайкальского края

В зданиях восстановят штукатурку и отмостку, а также установят пластиковые окна



В этом году в Чите обновят фасады 17 многоквартирных домов. Работы выполняются за счёт средств читинцев, которые они перечисляют в региональный Фонд капитального ремонта.



- Большая часть жителей платит положенные взносы регулярно, и это даёт возможность приводить дома в порядок. Особенно те, которые были построены примерно в середине прошлого века, – рассказал заместитель генерального директора Фонда капремонта Забайкальского края Дмитрий Князев.



Например, сейчас в высокой степени готовности в Чите находится шесть домов, в том числе дом по улице Лермонтова, 14, которому в этом году исполняется 60 лет.



- Основные работы по фасадам – это восстановление штукатурного слоя и покраска, устройство отмостки по периметру здания, а также установка пластиковых окон в местах общего пользования – в подъездах. Если дом панельного типа, то обязательна замена межпанельных швов, – отметил Дмитрий Князев.



Ещё один дом, где в этом дому обновляют фасады – Ленина, 110. По словам одного из жильцов Николая Копейкина, такой масштабного ремонта в своем доме он не помнит, хотя прожил в нём почти 30 лет.



Всего в 2019 году по всему Забайкальскому краю обновят фасады 43 многоквартирных домов – в программе помимо Читы города Петровский Завод, Красный Чикой, Нерчинск и другие населённые пункты. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.

