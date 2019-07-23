Серебряную медаль завоевал Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска
22 июля в Чите завершился чемпионат России по спортивному ориентированию «За Байкалом – 2019». Впервые призёром на «взрослом» чемпионате стал спортсмен из Бурятии – уроженец Гусиноозёрска Дмитрий Патрин.
В дисциплине «кросс-лонг» Дмитрий получил серебряную медаль с результатом 1 час 11 минут 46 секунд, уступив всего 44 секунды обладателю золотой медали из Подмосковья Владиславу Малышеву. Бронзовую медаль получил Иван Потылицын из Воронежской области. У женщин чемпионом стала Анна Дворянская из Самарской области. Второе и третье место заняли Александра Войтова из Воронежской области и Татьяна Мендель из Подмосковья.
На проходивших в рамках чемпионата открытых региональных соревнованиях для любителей спорта и ветеранов «Зелёный лес – 2019» также отличились бурятские ориентировщики. В дисциплине «кросс-классика» у девочек до 10 лет второе место заняла Вероника Панченкова. У женщин старше 35 лет – второе место у Евгении Юрьевой. Единственной в своей возрастной категории – женщины старше 65 лет – выступила Галина Лаптева. У мужчин старше 55 лет первым пришёл Василий Гордеев. Призовую тройку среди мужчин старше 65 лет замкнул Юрий Голиус.
Ориентировщик из Бурятии стал призёром чемпионата России
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