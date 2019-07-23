Власти Улан-Удэ решили проблему пенсионерки после её поста в «Анониме»

Накануне в паблике «Аноним 03» появился пост от жительницы дома № 83 по ул. Бийская Антонины Степановны. Она обратилась к городским властям с просьбой о помощи; после проливных дождей во дворе дома образовалась промоина глубиной и шириной более метра.









Она попросила жителей города передать её просьбу о помощи властям, отметив, что «это как раз тот случай, когда можно показать свою работу и заботу о гражданах России».













- Здесь проводятся работы по засыпке промоины бутовым камнем, а сверху щебнем. Во дворе дома упал гараж, мы его тоже пока уберем в другое место, засыплем яму и поставим его снова на место, - комментирует работы заместитель директора комбината по благоустройству в Октябрьском районе Александр Солдаткин.









В настоящий момент на месте обрушения работает специализированная техника комбината по благоустройству в составе четырёх большегрузных самосвалов и одного фронтального погрузчика. Работники комбината демонтируют деревянный забор, будут вручную разравнивать поверхность земельного участка. Уже использовано 60 тонн бутового камня. При необходимости в течение дня он будет дополнительно завозиться, сообщили в управлении по информационной политике Улан-Удэ.























«Я живу в городе Улан-Удэ уже больше 40 лет, честно проработала всю жизнь, сейчас получаю пенсию, которую едва хватает на базовые потребности простого человека. Живу я одна, в частном домике на улице Бийской. После затяжных дождей, водой размыло мой участок, на фотографиях вы можете обратить внимание на то, как тяжело быть пенсионером в российских условиях», - рассказала о проблеме пенсионерка.И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил комбинату по благоустройству в срочном порядке ликвидировать образовавшуюся яму.