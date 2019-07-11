11 Июля

10 Июля

Популярное

Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки

Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Общество,  Фото:пресс-служба Министерства спорта и молодёжной политики
Их построят ещё в 9 населённых пунктах

До конца 2019 года в Бурятии будут построены 11 новых спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», уже завершены работы в улусе Нур-Тухум Селенгинского района. На очереди – село Горячинск Прибайкальского района, посёлок Новая Брянь Заиграевского района, сёла Дутулур и Улекчин Закаменского района, село Ташир Селенгинского района, село Уоян Северо-Байкальского района, село Малая Кудара Кяхтинского района и село Шибертуй Бичурского района. Сразу две площадки появятся в селе Северомуйск Муйского района.
спортивные площадки Бурятия строительство спорт физическая культура спортивные объекты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
В Улан-Удэ повторно пройдёт пенная вечеринка
Общество, 11.07.2019
На этот раз она состоится в парке имени Жанаева
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Иркутск и Чита сразятся за Кубок России по футболу
Общество, 11.07.2019
В первенстве России иркутяне встретятся с Южно-Сахалинском и Новосибирском
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Общество, 11.07.2019
Их построят ещё в 9 населённых пунктах
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
В Иркутске пройдёт Чемпионат России по стрельбе из лука
Общество, 11.07.2019
Состав участвующих команд будет сформирован по итогам «Стрел Байкала» в Улан-Удэ
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
В Улан-Удэ прозвучали песни корейских шаманов: фоторепортаж
Общество, 11.07.2019
Выступление состоялось в рамках офф-программы музыкального фестиваля «Голос кочевников»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Виктория Дашиева из Бурятии поборется за титул «Мисс Монголия»
Общество, 11.07.2019
Известная участница конкурсов красоты из Бурятии уже выступила на открытии праздника Наадам
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
В Улан-Удэ учёные из трёх стран обсуждали социологию уголовного права
Общество, 11.07.2019
В БГУ прошла международная конференция «Социология уголовного права: проблемы криминализации и декриминализации»
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Гиревик из Бурятии победил на Кубке Европы
Общество, 11.07.2019
Андрей Рассадин установил личный рекорд в Париже
В Бурятии на Байкале стало больше змей
В Бурятии на Байкале стало больше змей
Общество, 11.07.2019
Специалисты просят не пугать змей и не пугаться самим
В Бурятии дети помогают лесникам
В Бурятии дети помогают лесникам
Общество, 11.07.2019
Специалисты Баргузинского лесхоза вышли на улицы в селе Баргузин, чтобы напомнить местным жителям о противопожарном режиме
В Улан-Удэ крестили состоящих на учёте подростков
В Улан-Удэ крестили состоящих на учёте подростков
Общество, 11.07.2019
Священник вручил им пакеты с продуктами и православную литературу
Швейцарский экстремал начал 60-дневный заплыв вдоль Байкала
Швейцарский экстремал начал 60-дневный заплыв вдоль Байкала
Общество, 11.07.2019
Эрнст Бромайс  из Швейцарии намеревается проплыть 800 км по Байкалу
Сергей Зверев прилетел на Байкал
Сергей Зверев прилетел на Байкал
Общество, 11.07.2019
Возможно, шоумен Сергей Зверев побывает не только в Култуке, но и в родном селе в Бурятии
Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях
Жителям Бурятии предлагают рассказать о своих стимулях
Общество, 11.07.2019
Для этого надо снять небольшой мотивирующий ролик

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^