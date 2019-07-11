Их построят ещё в 9 населённых пунктах
До конца 2019 года в Бурятии будут построены 11 новых спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Как сообщал «Байкал-Daily», уже завершены работы в улусе Нур-Тухум Селенгинского района. На очереди – село Горячинск Прибайкальского района, посёлок Новая Брянь Заиграевского района, сёла Дутулур и Улекчин Закаменского района, село Ташир Селенгинского района, село Уоян Северо-Байкальского района, село Малая Кудара Кяхтинского района и село Шибертуй Бичурского района. Сразу две площадки появятся в селе Северомуйск Муйского района.
Определены сёла Бурятии, где построят спортивные площадки
Общество, Фото:
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