«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с национального праздника «Наадан Сурхарбан»
Как сообщал «Байкал-Daily», в эти выходные в Бурятии завершился ежегодный летний спортивный национальный праздник Сурхарбан.
В субботу прошли конные скачки на ипподроме Иволгинского дацана. В воскресенье на Центральном стадионе спортсмены соревновались в пяти видах спорта: бурятская борьба бухэ барилдаан, стрельба из национального лука, гиревой спорт, бурятские шахматы шатар и игра шагай наадан.
Победителем в общекомандном зачёте стал Закаменский район. Представитель этого же района Ринчин Санжиев стал абсолютным чемпионом турнира в бурятской борьбе. В финале он обыграл борца из Тувы.
Чингис Дашиев, тоже из Закаменского района, признан победителем в стрельбе из бурятского лука.
Победители совершили большой круг в машине по Центральному стадиону.
В соцсетях, между тем, жители Бурятии активно обсуждают, почему Сурхарбан становится неинтересен зрителям и совсем не привлекает туристов. В этом году ситуация сложилась ещё неплохая – многие пришли послушать на гала-концерте победителя шоу «Ты супер!» из Тувы Денберела Ооржак. А в прошлые годы трибуны и вовсе были почти пустыми. Для сравнения, якутский национальный праздник Ысыах в Якутске посетило рекордное число гостей и участников – более 200 тысяч человек.
Как в Бурятии проходил «Сурхарбан-2019»: фоторепортаж
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