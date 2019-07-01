Как в Бурятии проходил «Сурхарбан-2019»: фоторепортаж

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Иркутская область вошла в топ-3 у любителей метеоритов Общество, Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню астероида выяснил, в какие регионы страны туристы приезжают, чтобы посмотреть последствия метеоритов