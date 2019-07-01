Победителем Сурхарбана стал Закаменский район Бурятии

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с церемонии закрытия «Наадан-Сурхарбан»
Определились победители в спортивных соревнованиях республиканского национального праздника «Наадан-Сурхарбан-2019». Первое общекомандное место завоевал Закаменский район, второе – Селенгинский, третье – Октябрьский район Улан Удэ. Об этом сообщила пресс-служба правительства Бурятии.
Торжественная церемония награждения и праздничный концерт прошли сегодня, 30 июня, на Центральном стадионе столицы. В мероприятии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, главный федеральный инспектор по республике Сергей Ромахин, и.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков и другие.
Алексей Цыденов обратился со словами приветствия:
- Уважаемые земляки, уважаемые наши гости, участники, спортсмены! Всех поздравляю с летними играми Сурхарбана. Это наш национальный праздник. Праздник силы, праздник культуры, праздник духа, который объединяет всю республику, все районы. И все участники соревнований: спортсмены, участники культурной программы - несут частичку истории, несут частичку будущего. И пусть с нашими сильными людьми, с нашими красивыми людьми процветает и наша республика!
В этом году соревнования длились два дня. Все районы республики представили свои команды в разных видах спорта. Как сообщал «Байкал-Daily», конные скачки прошли 29 июня в Верхней Иволге на территории ипподрома Иволгинского дацана. Первое место в этом виде спорта одержал Железнодорожный район Улан-Удэ.
30 июня на Центральном стадионе прошли состязания в пяти видах спорта: бурятская борьба бухэ Барилдаан, стрельба из национального лука, гиревой спорт, бурятские шахматы шатар, игра в шагай наадан.
Суперфиналы – поединки за звание абсолютных чемпионов по стрельбе из лука и национальной борьбе прошли в вечерней программе и стали украшением праздника. Закаменский район и здесь оказался победителем: Чингис Дашиев был признан победителем в стрельбе из бурятского лука - «Мэргэн-баатар», Ричин Санжиев в поединке с борцом из Тувы стал абсолютным чемпионом по борьбе – «Абарга».
Они совершили большой круг чемпионов в машине по Центральному стадиону в сопровождении женского мотоклуба «Байкальские ангелы» под аплодисменты зрителей.
Завершил Сурхарбан-2019 праздничный концерт, в котором принял участие специальный гость Денберел Ооржак из Тувы - победитель шоу «Ты - супер!» и «Новая детская волна».
Также в концерте участвовали этногруппа «Шоно», солисты хора «Звуки Ордоса» АРВМ КНР Лундан Содун и Баян Булаг, Бадма-Ханда Аюшеева, этногруппа «Сагаан Турлааг», Зоригто и Нонна Тогочиевы и другие.
Победителем Сурхарбана стал Закаменский район Бурятии
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