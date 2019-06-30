«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с конных скачек на ипподроме Иволгинского дацана
В субботу, 29 июня в Бурятии стартовал ежегодный национальный спортивно-культурный праздник «Наадан Сурхарбан».
Первый день Сурхарбана был традиционно посвящён соревнованиям по конным скачкам (морин урилдаан). Они прошли в Верхней Иволге на территории ипподрома Иволгинского дацана.
Второй день соревнований пройдёт сегодня, 30 июня на Центральном стадионе Бурятии. Спортсмены сразятся в пяти видах спорта: бурятская борьба бухэ барилдаан, стрельба из национального лука, гиревой спорт, бурятские шахматы шатар и игра шагай наадан.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году из-за нехватки хребтовых костей отменили соревнования по этому популярному национальному виду спорта.
Вечером на Центральном стадионе состоится награждение победителей и гала-концерт. Приглашённой звездой станет победитель телешоу НТВ «Ты супер!» и «Детской новой волны-2019» 12-летний Денберел Ооржак из Тувы.
На Сурхарбане в Бурятии прошли конные скачки
Общество, Фото:
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