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В Улан-Удэ пройдёт творческая школа «Байкал – око Земли»

В Улан-Удэ пройдёт творческая школа «Байкал – око Земли»
Общество,  Фото:pixabay.com
Провести мастер-классы приедут известные российские педагоги

С 23 по 30 июня в Улан-Удэ состоится творческая школа «Байкал – око Земли» в рамках проекта «Художественно-просветительская программа Новое передвижничество». Мероприятие проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Для проведения творческой школы «Байкал – око Земли» в столицу Бурятии приглашены известные педагоги, среди них:
- Анна Николаевна Соколова (скрипка) – доцент Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, преподаватель кафедры скрипки под руководством профессора В. М. Иванова;
- Максим Владимирович Пурыжинский (фортепиано) – преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского, лауреат Всероссийского и международных конкурсов;
- Михаил Исаакович Славкин (хоровое искусство) - художественный руководитель детско-юношеской хоровой студии Союза композиторов России «Преображение», заслуженный работник культуры РФ, композитор, лауреат международных конкурсов, член Союза композиторов России;
- Олег Витальевич Корытов (изобразительное искусство) – кандидат искусствоведения, доцент, лауреат Всероссийского конкурса «Образ книги», член Московского союза художников.

В рамках школы запланированы мастер-классы и круглые столы. Образовательные мероприятия пройдут по специальностям: скрипка, фортепиано, хоровое искусство и живопись.

Восстановить единое культурное пространство России, активизировать культурную жизнь в регионах, «преодолеть пространство» – вот миссия, которую избрали «новые передвижники». История «Нового передвижничества», подхватившего исконно российскую идею художественного просветительства, восходит к 1991 году. У истоков программы стояли известные деятели отечественной культуры: доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Всеволод Задерацкий, народный артист РФ, председатель Союза композиторов России Владислав Казенин, заслуженный деятель искусств РФ, доктор искусствоведения, профессор Московской консерватории Александр Соколов. Именно они стали лауреатами Государственной премии РФ в области литературы и искусства 2003 года за уникальный просветительский проект.

Уникальность «Нового передвижничества» – в его подлинно всероссийском масштабе, высочайшем исполнительском и педагогическом уровне участников и многообразии предлагаемых форм. Его творческий «пул» – это известные российские исполнители и коллективы, а также (это – один из обязательных принципов программы) – яркие представители нового поколения, лауреаты престижных международных конкурсов.

Деятельность «Нового передвижничества» – это более тысячи различных акций в более чем 100 российских городах в диапазоне от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Архангельска до Кисловодска, а также закрытых наукоградах системы РОСАТОМ; это партнёрство с региональными министерствами и департаментами культуры, учебными заведениями и филармониями, театрами и выставочными центрами. Об этом сообщает пресс-служба Общенационального фонда развития культуры и защиты интеллектуальной собственности – исполнителя художественно-просветительской программы «Новое передвижничество».
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