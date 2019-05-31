По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по северу республики небольшой дождь и мокрый снег, по остальной территории без осадков
Ветер восточный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура днём 26-31, местами 17-22, по северной половине при осадках 11-16 тепла.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём 27-29 градусов тепла.
В Бурятии сегодня жарко
Общество, Фото:
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