В Бурятии сегодня жарко

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 мая по северу республики небольшой дождь и мокрый снег, по остальной территории без осадков



Ветер восточный 3-8, местами 10-15 м/с. Температура днём 26-31, местами 17-22, по северной половине при осадках 11-16 тепла.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Днём 27-29 градусов тепла.

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