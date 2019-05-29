В ГИБДД предложили увеличить штрафы за повторные нарушения ПДД

Число нарушений правил дорожного движения в России только растёт



Госавтоинспекция России выступила с предложением повысить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения, зафиксированное камерами фотофиксации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы ГИБДД Александра Быкова.



По словам Быкова, многие автомобилисты воспринимают такие штрафы как плату за проезд, при этом ежегодно число нарушений ПДД, зарегистрированных камерами, увеличивается на 10%.



«Если бы водитель узнал, что на третий-четвёртый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — цитирует ТАСС Александра Быкова.



