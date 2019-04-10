В Улан-Удэ показали, как благоустроят дворы. Фото

- В связи с этим, администрация района совместно с комитетом городского хозяйства, российским союзом ветеранов Афганистана провела совещание и было принято решение о переносе данного мероприятия на 2020 год, - доложил Андрей Сухоруков.











ул. Автотранспортная



На что был получен ответ, что парковки будут предусмотрены.











ул. Туполева



- Есть, - ответил Жамсо Гармаев.















ул. Гомельская



Выяснилось, что денег в разрабатываемом проекте на почву не предусмотрено. Руководители районных администрации пообещали включить эти расходы.











ул. Московская



- Работы кипят, осуществляется общественный контроль, - доложил Жамсо Гармаев.















На благоустройство сквера на Стеклозаводе выделено более 35 миллионов рублей. Там запланированы велодорожки, спортивные и игровые площадки, учтены пожелания по созданию безбарьерной среды и многое другое.













