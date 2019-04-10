В Улан-Удэ показали, как благоустроят дворы. Фото

В Улан-Удэ на формирование комфортной городской среды в этом году потратят почти 156 млн рублей. За 2017-2018 годы по этой программе было благоустроен 121 двор, на эти цели было потрачено 160 миллионов рублей. Также облагородили четыре общественные территории: парк имени Жанаева, сквер по бульвару Карла Маркса, сквер «Молодёжный» и сквер возле КДЦ «Заречный». На них было потрачено 85,7 миллионов рублей
В этом году сумма средств по программе увеличена почти в 1,5 раза и составила 155,8 миллиона рублей. Об этом сообщил и.о. руководителя администрации города Игорь Шутенков на заседании общественной комиссии по контролю и координации реализации программы формирования комфортной городской среды. 75 миллионов рублей планируется потратить на дворовые территории и 80,8 млн – на общественные.
Всего в этом году облагородят 37 дворов во всех районах города и две общественные территории: площадь Славы на ПВЗ и сквер в микрорайоне Стеклозавод.
На заседании доложили, что часть дворов, благоустройство которых планировалось в этом году, отремонтировали в прошлом, поэтому сегодня согласовывали новый список улиц. Произошла и обратная ситуация: площадь Славы собирались облагораживать в 2020 году, однако в связи с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, благоустройство перенесли на этот год. В этой же связи преобразят двор по проспекту Победы 7 вместо двора на Хрустальной.
Благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе из-за нехватки денег перенесут на 2020 год. По словам руководителя администрации района Андрея Сухорукова, траты запланированы в сумме 13,6 миллионов рублей, однако выделено лишь пять.
- В связи с этим, администрация района совместно с комитетом городского хозяйства, российским союзом ветеранов Афганистана провела совещание и было принято решение о переносе данного мероприятия на 2020 год, - доложил Андрей Сухоруков.
ул. Автотранспортная
Раскритиковали дизайн-проекты
Когда комиссия приступила к обсуждению дизайн-проектов дворовых территорий, руководители администраций доложили, что во дворах появятся скамейки, урны, тротуары, высадят кустарники и деревья. Тогда же Игорь Шутенков поинтересовался, предусмотрены ли парковки, чтобы водители не оставляли на газонах свои машины.
- Чтобы наши усилия в пустоту не пошли. Чтобы мы сейчас всё засадили (озеленили – прим. ред.), а завтра там всё машинами заставили, - сказал Игорь Шутенков, после доклада руководителя администрации Железнодорожного района Жамсо Гармаева.
На что был получен ответ, что парковки будут предусмотрены.
ул. Туполева
Также дизайн-проекты раскритиковал представитель общества инвалидов-колясочников. Он отметил, что уже на стадии проектирования нет подъездов к спортплощадкам, скамейкам и другим объектам. От этого страдают также пожилые люди и мамы с колясками. Такой вывод был также основан на опыте прошлых лет.
- Если существует парковка, то нет стоянок для людей с инвалидностью. Зачастую тротуар может оборваться, либо упереться в лестницу. Нужно по каждому двору индивидуально сделать, - высказался инвалид-колясочник.
- Я задам наивный вопрос, у нас техзадание к ремонтным работам есть? Или говорим «Вот вам пять миллионов сделайте что-нибудь»? – поинтересовался Игорь Шутенков.
- Есть, - ответил Жамсо Гармаев.
ул. Гомельская
При обсуждении вопроса выяснилось, что в прошлом году недочёты с доступностью территорий для маломобильных граждан были, но это уже выявилось по завершению работ. В этой связи Игорь Шутенков поручил до 20 апреля разработать техзадание с учётом пожеланий и требований безбарьерной среды.
Как оказалось, в озеленении предусмотрены поливочная система, саженцы, но не предусмотрен плодородный грунт. Этот нюанс вызвал негодование у и.о. руководителя администрации.
- По грунту принималось решение или в песок будем толкать? Озеленение есть, а плодородной земли нет? Как это тогда будет выглядеть: выкопаем ямку и закопаем палочку? Не пойдёт, – возмутился Игорь Шутенков.
Выяснилось, что денег в разрабатываемом проекте на почву не предусмотрено. Руководители районных администрации пообещали включить эти расходы.
ул. Московская
Общественные территории
На благоустройство площади Славы выделено 45 миллионов рублей. Там отремонтирую мемориальные доски, фонтаны, высадят 38 сибирских яблонь, более сотни кустарников, заменят тротуарную плитку, появятся пандусы, торшеры, общественный туалет, сцена и многое другое.
- Работы кипят, осуществляется общественный контроль, - доложил Жамсо Гармаев.
Как сообщал «Байкал-Daily», там же хотят установить памятник труженикам тыла и детям войны. Объявлен конкурс на лучший эскизный проект.
На благоустройство сквера на Стеклозаводе выделено более 35 миллионов рублей. Там запланированы велодорожки, спортивные и игровые площадки, учтены пожелания по созданию безбарьерной среды и многое другое.
По словам руководителя администрации Советского района Максима Базарова, также там запланирована реконструкция теплосетей и только после завершения работ будет начато благоустройства сквера.
Нареканий по проекту не прозвучало. Предложили высаживать рябины, пионы и тополя. В итоге, дизайн был принят комиссией.