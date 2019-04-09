Поучаствовать в нём могут и студенты-дизайнеры
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ планируют установить памятник труженикам тыла и детям войны. Возвести скульптурную композицию решено на площади Славы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Комитет по архитектуре и градостроительству администрации Улан-Удэ запустил конкурс на лучший эскизный проект памятника труженикам тыла и детям войны.
Конкурс проводится с 8 апреля по 21 июня. В нём могут принять участие проектные организации, творческие коллективы, архитекторы, дизайнеры, художники и скульпторы, имеющие дипломы государственного образца по специальностям архитектор, дизайнер, художник, скульптор и студенты вузов, обучающиеся по этим же специальностям.
По итогам конкурса комиссией будет выбрано лучшее эскизное решение проекта памятника «Труженикам тыла и детям войны». Победителю и призёрам будут вручены денежные премии по 200 000, 30 000 и 20 000 рублей.
Заявки принимаются с 10 по 17 июня с 13:00 до 17:00 по местному времени (кроме нерабочих праздничных дней) по адресу: Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет 503.
В Улан-Удэ объявили конкурс на эскиз памятника труженикам тыла и детям войны
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
На полигоне Бурдуны в Бурятии впервые прошли зрелищные конкурсы «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск»
Визит-центр посетили гости из Северобайкальской и Сосново-Озёрской епархии Русской православной церкви
В заключительный вечер зрителей ждал гала-концерт с участием легендарных музыкантов
В кинотеатрах Улан-Удэ фильм покажут осенью
Поучаствовать в нём могут и студенты-дизайнеры
Иркутские спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали на Кубке Европы по дзюдо среди юниоров
Они вышли на старт турнира по пулевой стрельбе
Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции провели благотворительную акцию
Учитель начальных классов Владимир Тимофеев рассказал, как управляется с ребятишками в школе и раскрыл секреты своего успеха
Вместе с ней на марафон прилетит супруг, призёр Олимпийских игр Василий Рочев
В республике состоялся региональный финал «Живой классики»
9 и 10 апреля Казань впервые примет Дни кино Бурятии
У Виталия несколько целей – встретиться с Imagine dragons и рассказать о проблемах Байкала. Видео
Катя Panterrra поразила Басту и Тимати песней «Фонари». Видео
Он нашёл телефон с подключенной услугой