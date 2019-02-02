02 Февраля

01 Февраля

Популярное

«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО

«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО
Общество, 
Алексей Цыденов поделился планами на ближайшие годы

Глава Бурятии подвёл некоторые итоги вхождения республики в ДФО. Об этом он эмоционально написал на своей странице в социальной сети. «Ого-го какие! Очередные итоги вхождения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ», сообщил он.

По словам Алексея Цыденова, уже с этого и до 2021 года будет построено множество сооружений. Среди них: здание для театра « Байкал», Национальный музей, центр спортивных единоборств, набережная в Улан-Удэ, большие Дома культуры в посёлках Саган-Нур, Мухоршибирского района и Кырене, Тункинского района. Также обещается строительство офиса врача общей практики в посёлке Романовка в Баунтовском районе.

- Улан-Удэ получит 12 новых трамваев! И новые автобусы большой вместимости! Капремонт трамвайных путей! Построим акушерское отделение в городе Закаменск, чтоб можно было рожать на месте и не ездить в Улан-Удэ. 19 (девятнадцать!) больниц в районах получат новое мед.оборудование маммографы, флюорографы, рентген аппараты, аппараты УЗИ последнего поколения и прочее, - пишет Алексей Цыденов.

Запланировано строительство нового стадиона в селе Кижинга, реконструкция стадионов в посёлках Онохой, Заиграевского района и в Орлике, Окинского района.

- Новое искусственное покрытие и реконструкцию получит стадион «Забайкалец» в Улан-Удэ! Строим новый детский сад в Кяхте! Новый детский сад в селе Никольское, Мухоршибирский район! Строим школу в посёлке Новоселенгинск! Общежитие техникума в городе Северобайкальск! – продолжает глава республики.

Буду произведены ремонт или достройка 7 домов культуры в районах республики, две спортивных площадки. Кроме того, предлагается провести капитальные ремонты 6 медицинских учреждений, райцентр Еравнинского района Сосново-Озёрск наконец-то получит водопровод. 

Будут капитально отремонтированы 28 школ и детсадов, 15 республиканских техникумов и колледжей обновят материально-техническую базу.

- Всего вчера на защите субсидии прошлись по 84 заявкам республики. И большая часть получила одобрение. Нам ещё необходимо сделать по многим объектам проектно-сметную документацию или подтвердить сметную стоимость, мы закладываем на февральской сессии в бюджет деньги на проектирование. Теперь всё зависит от нас! Как мы сами и наши подрядчики выполним все предусмотренные мероприятия, - заключил Алексей Цыденов.

В конце он поблагодарил президента и пояснил, что всё вышеперечисленное будет делаться в рамках дальневосточной субсидии. Дополнительно к тому, что делается в рамках нацпроектов по указу президента и по отдельным поручениям председателя правительства.
ДФО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО
«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО
Общество, 02.02.2019
Алексей Цыденов поделился планами на ближайшие годы
На Байкале в Бурятии спасли 4 рыбаков
На Байкале в Бурятии спасли 4 рыбаков
Общество, 02.02.2019
У них сломался автомобиль
В Улан-Удэ сняли режим ЧС
В Улан-Удэ сняли режим ЧС
Общество, 02.02.2019
Коммунальную аварию ликвидировали за 18 часов
В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности
В двух районах Бурятии введён режим повышенной готовности
Общество, 02.02.2019
Речь идёт о Селенгинском и Джидинском районах
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей
Общество, 02.02.2019
Зачисление русскоязычных детей может повлиять на «программу обучения и воспитания», уверяют в заведении
На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы
На Бурятию надвигаются 50-градусные морозы
Общество, 02.02.2019
Морозная погода сохранится неделю 
Бурятская семья снялась для Первого канала
Бурятская семья снялась для Первого канала
Общество, 02.02.2019
Герои «Доброго утра» расскажут всей стране о Сагаалгане. ФОТО, ВИДЕО
На восстановление водоснабжения в Улан-Удэ выделено 25 млн рублей
На восстановление водоснабжения в Улан-Удэ выделено 25 млн рублей
Общество, 02.02.2019
Соответствующее поручение дал первый зампред правительства Бурятии игорь Шутенков
В Бурятии ожидается холодная и ветреная погода
В Бурятии ожидается холодная и ветреная погода
Общество, 02.02.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 февраля по республике очень холодная, ветреная погода, местами кратковременный снег, позёмка
В Бурятии провели акцию для военных водителей
В Бурятии провели акцию для военных водителей
Общество, 01.02.2019
Военнослужащие подразделения военной автомобильной инспекции в Бурятии провели специальную акцию
Появились новые видео с тигром Ермаком в Улан-Удэ
Появились новые видео с тигром Ермаком в Улан-Удэ
Общество, 01.02.2019
Тигр Ермак, приехавший в Этнографическом музее в Улан-Удэ котёнком, сильно вырос с конца прошлого года
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр»
В Улан-Удэ пройдёт фестиваль национальных традиций «Буузын Баяр»
Общество, 01.02.2019
Фестиваль состоится 5 февраля на площади Советов
В Улан-Удэ открываются «Театральные читки»
В Улан-Удэ открываются «Театральные читки»
Общество, 01.02.2019
Читка моно-пьесы «Как я разговаривал с Толиком» состоится 2 февраля

Позитив

Реплика

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
О бездомных инвалидах
07.12.2018
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Портал в будущее
07.10.2018
Пётр Покацкий
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
Завершился день правовой помощи населению
27.09.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О непрофессионализме Первого канала или Гордон, ты не прав!
20.09.2018
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Россия может гордиться организацией ЧМ-2018 по футболу
17.07.2018
Загрузка...
^