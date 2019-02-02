«Ого-го какие!»: Глава Бурятии обрадовался результатам вхождения в ДФО



По словам Алексея Цыденова, уже с этого и до 2021 года будет построено множество сооружений. Среди них: здание для театра « Байкал», Национальный музей, центр спортивных единоборств, набережная в Улан-Удэ, большие Дома культуры в посёлках Саган-Нур, Мухоршибирского района и Кырене, Тункинского района. Также обещается строительство офиса врача общей практики в посёлке Романовка в Баунтовском районе.



- Улан-Удэ получит 12 новых трамваев! И новые автобусы большой вместимости! Капремонт трамвайных путей! Построим акушерское отделение в городе Закаменск, чтоб можно было рожать на месте и не ездить в Улан-Удэ. 19 (девятнадцать!) больниц в районах получат новое мед.оборудование маммографы, флюорографы, рентген аппараты, аппараты УЗИ последнего поколения и прочее, - пишет Алексей Цыденов.



Запланировано строительство нового стадиона в селе Кижинга, реконструкция стадионов в посёлках Онохой, Заиграевского района и в Орлике, Окинского района.



- Новое искусственное покрытие и реконструкцию получит стадион «Забайкалец» в Улан-Удэ! Строим новый детский сад в Кяхте! Новый детский сад в селе Никольское, Мухоршибирский район! Строим школу в посёлке Новоселенгинск! Общежитие техникума в городе Северобайкальск! – продолжает глава республики.



Буду произведены ремонт или достройка 7 домов культуры в районах республики, две спортивных площадки. Кроме того, предлагается провести капитальные ремонты 6 медицинских учреждений, райцентр Еравнинского района Сосново-Озёрск наконец-то получит водопровод.



Будут капитально отремонтированы 28 школ и детсадов, 15 республиканских техникумов и колледжей обновят материально-техническую базу.



- Всего вчера на защите субсидии прошлись по 84 заявкам республики. И большая часть получила одобрение. Нам ещё необходимо сделать по многим объектам проектно-сметную документацию или подтвердить сметную стоимость, мы закладываем на февральской сессии в бюджет деньги на проектирование. Теперь всё зависит от нас! Как мы сами и наши подрядчики выполним все предусмотренные мероприятия, - заключил Алексей Цыденов.



В конце он поблагодарил президента и пояснил, что всё вышеперечисленное будет делаться в рамках дальневосточной субсидии. Дополнительно к тому, что делается в рамках нацпроектов по указу президента и по отдельным поручениям председателя правительства.

Глава Бурятии подвёл некоторые итоги вхождения республики в ДФО. Об этом он эмоционально написал на своей странице в социальной сети. «Ого-го какие! Очередные итоги вхождения Бурятии в Дальневосточный федеральный округ», сообщил он.