В Бурятии отличники смогут получить спецстипендию

Им предлагают принять участие в специальной стипендиальной программе



Одаренные дети-отличники из малообеспеченных семей Бурятии могут получить федеральную поддержку на год в виде ежемесячной стипендии в размере 3500 рублей.



10 июля в России стартовала стипендиальная программа «Пять с плюсом» благотворительного фонда «Созидание». Программа ориентирована на поддержку одарённых детей-отличников из малообеспеченных семей в регионах России.



К участию в конкурсе приглашаются подростки в возрасте от 12 до 18 лет. Соискателям необходимо подать пакет документов, в том числе сведения об оценках за последний учебный год и справку о статусе семьи как малоимущей. С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте фонда «Созидание».



Документы на участие в стипендиальной программе принимаются до 10 сентября этого года. Победители станут известны 15 ноября, после опубликования на сайте фонда.



Отметим, при определении победителей конкурса учитываются не только успехи ребенка в школе, но и его участие в олимпиадах, внешкольных конкурсах, а также достижения в творчестве и спорте.



Ежемесячная стипендия составит 3500 рублей и будет выплачиваться, начиная с января, в течение календарного года. При этом фонд не ставит стипендиатам никаких условий относительно целей, на которые могут быть потрачены выплачиваемые средства.



Программа «Пять с плюсом» долгосрочная. Она действует с 2006 года. В 2018 году фонд с помощью своих меценатов выплачивает стипендию 384 одарённым школьникам и студентам-первокурсникам из 56 регионов страны.



Некоторые участники программы остаются в ней два-три года, так как стабильно показывают высокие результаты в учебе, спорте и творчестве, сообщает пресс-служба Минсоцзащиты Бурятии.

